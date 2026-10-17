¿Nicola Porcella arrepentido de su cirugía de nariz? Aseguran que hasta se esconde para evitar entrevistas

Hace algunos días, Nicola Porcella sorprendió a todos al revelar que se había hecho una operación de nariz. Si bien no han surgido complicaciones, el peruano ha sido víctima de burlas y hasta comparaciones con personajes animados.

En medio de todo esto, se reportó que el también exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2023’ estaría haciendo de todo para esconder su rostro y evitar entrevistas con la prensa. Te contamos qué está pasando.

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Nicola Porcella se operó la nariz recientemente / Redes sociales

¿Por qué Nicola Porcella decidió operarse la nariz?

A principios de octubre, Nicola Porcella dio a conocer que se había operado la nariz. Lejos de lo que se pudiera pensar, no se debió a una cuestión estética, sino que fue por un fuerte golpe que recibió durante su combate en el Ring Royale.

A raíz de las críticas que recibió, Porcella compartió un video aclarando dos cosas. La primera es que las fotos que repostearon otros sitios, en las cuales su nariz lucía más grande, eran falsas. También reconoció que su nariz estaba en fase de recuperación.

“Esta es mi cicatriz y esas fotos no son verdad. Aquí estoy y eso que estoy hinchado; tengo que esperar todavía. No se asusten, no hagan caso a los videos y fotos que salen; además, déjenme dormir. Gracias por hacerme viral, me han hecho más viral a mí que a los de La casa de los famosos”, manifestó.

Pese a esto, los malos señalamientos no han cesado. Incluso la propia Wendy Guevara, quien es gran amiga de Porcella, lo comparó con “Michael Jackson”. En tanto que Porcella ha limitado un poco su actividad en redes sociales y ya no se le ha visto mucho en público.

Nicola Porcella muestra su nueva nariz / Redes sociales

Nicola Porcella no quiere ser visto tras su cirugía de nariz, aseguran

En una emisión de su programa en YouTube, el periodista Gabo Cuevas informó que, presuntamente, Nicola Porcella ya no quiere ser captado por la prensa y hasta toma medidas extremas para evitarlo.

Y es que, supuestamente, el peruano hasta se esconde en la cajuela de su automóvil con tal de que no lo vean. Al parecer, sí le estarían afectando las críticas por su nariz.

“Tengo unas hermanas reporteras que aman a Nicola. En la confianza, me contaron un gran chisme. Resulta ser que Nicola se ha estado escondiendo en la cajuela de su automóvil para que no lo entrevisten. Sí, (por su nariz). El hombre, con tal de que no le pregunten por su naricita, se esconde”. Gabo Cuevas

Hasta el momento, Porcella no ha confirmado ni desmentido esta noticia. En tanto que muchos fans han dicho que el actor ya ha reducido sus apariciones públicas. Incluso algunos dicen que no asistió al Teletón de este año.

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Nicola Porcella se viste de luto por la muerte de su amigo

Todo esto ocurrió a unos meses de que Nicola Porcella se vistiera de luto por la muerte de su amigo, Adri. A finales de mayo, le dedicó un emotivo mensaje de despedida a esta persona, resaltando que fue una gran compañía durante su infancia y juventud.

“Fuiste un hermano más para mí, y sé que nunca te lo dije, pero gracias: por cuidarme desde niño, por preocuparte por mí, por esas noches en las que dejabas de salir con tus amigos para quedarte jugando Nintendo, por ayudarme a crecer, por no dejarme solo y por hacerlo hasta tus últimos días”, puntualizó.

Y agregó: “Te prometo que, así como cuidaste de mí, Adri y yo vamos a hacer lo mismo con Gaelito y Constanza. Y no te preocupes por Jime, mi tía, y Paula porque voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que no les falte nada. Descansa en paz”.

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