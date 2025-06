Carlos Cuevas habla de la demanda contra su hermana Aída Cuevas, denuncia calumnias de ella y de Pati Chapoy

El pleito legal entre los hermanos Carlos Cuevas y Aída Cuevas sigue y parece cada vez más lejos de terminar. Fue hace ya 5 años que la batalla de dimes y diretes escaló al marco legal, luego de que Carlos demandara a su hermana y los abogados de ella alegando que emprendieron una campaña en su contra y que revelaron parte de su información personal.

Pati Chapoy también se ha visto involucrada, pues fue justamente en el programa ‘Ventaneando’ donde Aída lazó una serie de comentarios que llevaron al cantante de boleros a demandarla por daño moral.

Recientemente, Aída expuso en ‘Ventaneando’ y en sus redes sociales que le habría ganado el pleito legal a su hermano. Sin embargo, en entrevista exclusiva para TVNotas, Carlos Cuevas rompió el silencio. ¿Qué fue lo que dijo? ¡Te contamos!

¿Por qué Carlos Cuevas demandó a Aida Cuevas?

En entrevista para TVNotas, una persona cercana a Carlos Cuevas compartió que el origen del pleito con su hermana Aida Cuevas se remonta a 2017, cuando Carlos desconoció públicamente que Juan Gabriel le pidiera matrimonio a Aída, como ella declaró previamente.

Esto desencadenó una guerra de dimes y diretes en la cual Aída Cuevas realizó fuertes declaraciones sobre Carlos en el programa ‘Ventaneando’, entre las cuales señaló que él le fue infiel a su esposa, pero la gota que derramó el vaso vino cuando, presuntamente, los abogados de la cantante de ‘El pastor’, Guillermo Pous y Alfonso Arnáez, llevaron una campaña calificada por el cantante como “de odio” en su contra.

En 2020, presuntamente, Pous le envío una carta al cantante que, supuestamente, excedía sus facultades de abogado. Aunado a ello, compartió el escrito en redes sociales y dejó expuestos los datos personales de Cuevas.

En suma a este suceso y las declaraciones de Aida, Carlos no pudo más y estalló en aquel entonces: “Tengo una denuncia de hechos, porque dijo que soy lo peor de lo peor, que le pegué a mi papá, que soy un drogadicto, un mujeriego. Se metió con mi esposa y mis hijos. Yo denuncié eso, porque no debes dejar. Yo sí tengo pruebas para poder denunciar a ella, a (Guillermo) Pous y a (Alfonso) Arnáez”.

¿Aida Cuevas le ganó la demanda a Carlos Cuevas?

Hace unos días, en ‘Ventaneando’ el abogado actual de Aida Cuevas, el licenciado Enrique González, fue entrevistado por Pati Chapoy y dio a conocer que su clienta habría ganado la demanda que Carlos Cuevas interpuso en su contra. La resolución del caso habría sido emitida desde junio del 2024. Sin embargo, no se habría hecho público para no generar más tensiones.

“Aída es muy prudente, es una muy buena persona, con independencia de esto, ella le guarda, todavía, mucho respeto y cariño a su hermano, es muy religiosa, que cuida mucho el tema de la familia, si no fuera porque él ha estado saliendo a decir a los medios falsedades absolutas, no estaríamos dando esta entrevista”, declaró González.

El abogado de la cantante también expuso la compensación económica que Carlos demandaba: “Hace una supuesta cuantía; 2 millones de pesos por daño material, 2 millones de pesos de daño inmaterial, 6 millones de pesos por su proyecto de vida, 4 millones de pesos por daño al honor, 5 millones de pesos por daños estéticos y profesionales, 3 millones de pesos por daño a sus sentimientos y 2 millones de pesos y medio por daños a su parte afectiva por daño moral”.

Por su parte, tanto en ‘Ventaneando’ como en sus redes sociales, Aída Cuevas dio a conocer: “El resultado fue claro. Fui absuelta y la justicia me dio la razón. Esta ya es la tercera vez que él me demanda, y por tercera vez también, el fallo ha sido a mi favor”, declaró la cantante, quien también aseguró que Carlos aceptó que perdió.

Carlos Cuevas habla de la demanda a Aída Cuevas, su hermana

En entrevista exclusiva para TVNotas, Carlos Cuevas reveló que no ha perdido la batalla legal, y en cambio señaló que el proceso era largo, además de sostener que su hermana sigue mintiendo:

“No hay nada más lejano a la verdad que eso. El proceso es largo, es una demanda moral por las mentiras y calumnias que ella dijo en ‘Ventaneando’ alguna vez y pues sigue mintiendo. Es un proceso legal largo, vamos en el primer round de cuatro”, declaró Cuevas.

El cantante de ‘Ya la pagarás’ también especuló que las declaraciones de su hermana pudieron ser parte de una estrategia de Pati Chapoy en su contra luego de que él declarara que quienes ya están entre los 70-80 años deberían retirarse cuando le preguntaron por los polémicos comentarios de Chapoy acerca de Cazzu y su concierto en el Auditorio Nacional.

Carlos Cuevas '¡A ritmo de bohemia!, 2024 en el teatro Metropolitan / @AlexIsunza / TVNotas

Al respecto del proceso legal, Carlos declaró que la instancia se “empató” por el cambio de poderes de los jueces y de los magistrados: “El juez dijo que no podía hacer nada. Hizo una decisión salomónica, pero eso no quiere decir que ganó ella o que gané yo”, explicó el cantante.

Cuevas aseguró que no se siente preocupado por las declaraciones de su hermana, pues según él, solamente le preocupa el asunto legal, más no por “litigar en medios” como lo estaría haciendo Aída Cuevas: “Yo en mi defensa, tuve que demandarla, ni modo. Yo me sigo defendiendo de todas las calumnias, repito, de ella y de sus abogados”, aseguró el intérprete de boleros.

Sobre el monto de la demanda, el cantante prefirió guardar silencio, pues según él, legalmente no pueden hablar de ello en público. Lo que sí hizo fue reafirmar que existen 3 carpetas abiertas contra Aída y sus abogados Pous y Arnáez: “Porque me hicieron mucho daño a mí y a mi familia”.

Finalmente, Carlos Cuevas señaló que todo lo expuesto en días recientes en ‘Ventaneando’ se trataba de una calumnia y una mentira más de Aída Cuevas y Pati Chapoy.

