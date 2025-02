‘La caravana del amor’ llega al Auditorio Nacional y otras ciudades de México: fechas, boletos y precios

El productor Sergio Gabriel está de manteles largos, luego de que el pasado miércoles dio a conocer el show ‘La caravana del amor’, que está integrado con grandes artistas que volverán a enamorar a todo el público con sus canciones de rock and roll, románticas, baladas, etc. Este show se presentará en diferentes puntos del país incluyendo el Auditorio Nacional.

La caravana del amor / Autor desconocido

¿Qué es ‘La caravana del amor?

Este show está conformado por Enrique Guzmán, Estela Núñez, Coque Muñiz, Manoella Torres, Carlos Cuevas, Los Panchos, Rocío Banquells y El Consorcio que deleitaran a todo el público con sus canciones que fueron éxitos en los 60’s, 70’s, y 80’s.

La producción está a cargo de Sergio Gabriel, quien ha juntado a estos talentosos cantantes que buscaran poner los sentimientos a flor de piel a todo el asistente con sus canciones a lo largo de cinco horas.

Presentación de ‘La caravana del amor’

Enrique Guzmán señaló que todo estaba listo para el dueto que iba a hacer con la fallecida cantante Dulce. “El dueto con Dulce está listo del lado de ella, falta que yo meta la letra para hacer dos duetos bonitos”.

Enrique Guzmán en la presentación de ‘La caravana del amor’ / Autor desconocido



Los cantantes comentaron en la conferencia de prensa que cada uno podrá cantar a dueto con otros de sus compañeros. Sin embargo, no quisieron dar el orden de aparición durante el show.

“Cada quien tiene un tiempo muy bueno para hacer y decir cosas que trae en la mente. El objetivo principal es compartir este escenario entre todos, que sea como una carrera de relevos, no como una competencia, sino compartir cada uno con el otro, todos tienen su espacio”. Coque Muñiz

Por su parte, Manoella Torres comentó como se siente de ser parte de este proyecto. “Me siento muy feliz de ser parte de La caravana del amor, contenta de compartir con este elenco del amor, por supuesto tenemos a la leyenda del rock Enrique Guzmán”.

“Sergio Gabriel tiene la culpa y lo felicito por llevar a cabo la Caravana del amor y cree mucho en nosotros. Está muy contento y está seguro de que será todo un éxito”.

Presentación de ‘La caravana del amor’ en el Auditorio Nacional, conferencia de prensa. / Autor desconocido

¿Quién abrirá y quién cerrará el show ‘La caravana del amor’?

Al cuestionar al productor Sergio Gabriel sobre la lucha de egos dentro de este show, comento: “Aquí todos son tan grandes artistas, ninguno me pidió abrir o cerrar el show, ni ser el primer o tener el último crédito. Ellos saben que son tan enormes que pueden llenar este o cualquier escenario solos, así que ellos van a brillar siempre con una luz propia”. El productor no reveló quién abrirá no quién cerrará el show, todo será una sorpresa.

La caravana del amor: fechas, boletos y precios

La próximas fechas de ‘La caravana del amor’ son: