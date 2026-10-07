‘Olga Sana’ es trasladada a hospital tras revelar que el cáncer de mama regresó: Este fue el mensaje | FOTOS

La salud de ‘Olga Sana’ volvió a preocupar luego de ser diagnosticada con cáncer de mama y tras 10 años de estar limpia. Ahora, la comediante preocupa por su estado de salud y esta mañana se compartió un VIDEO mientras era trasladada a un hospital. ¿Qué se sabe al momento?

Bettyna Salazar, ‘Olga Sana’, nuevamente contra el cáncer de mama / Redes sociales

¿Cómo se enteró ‘Olga Sana’ que el cáncer de mama le regresó?

En una reciente entrevista para TVNotas, ‘Olga Sana’ contó que su diagnóstico de cáncer de mama lo recibió tras ser sometida a algunos estudios, de hecho, comenzó a sentir temor y el “estómago revuelto” por el posible resultado.

Finalmente, y tras 10 años limpia, ella fue notificada sobre su nuevo diagnóstico de cáncer de mama:

Ya llevaba 10 años limpia. Me dijeron que pasara a ultrasonido, y en ese momento pensé: ‘Dios mío, ojalá no sea cáncer’. (...) Ya iba resignada, porque el doctor me dijo que teníamos el 10% de que el tumor fuera benigno. ‘Olga Sana’

A partir de entonces, su actitud cambió poco a poco y se dijo lista para enfrentar la enfermedad nuevamente. Las buenas noticias llegaron cuando le informaron que sus órganos se encuentran libres de cáncer:

Me dieron el resultado de que es un carcinoma pequeño (crecimiento descontrolado de células en el tejido mamario), de etapa 1. Hay que retirarlo lo más pronto posible. Lo bueno que hígado, riñones, tórax y cabeza están limpios. ‘Olga Sana’

Ante este escenario, muchos se preguntaron por el accionar de la comediante y sus pasos a seguir. ¿Qué pasó este miércoles?

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A ‘Olga Sana’ le regresó el cáncer de mama / Redes sociales

¿'Olga Sana’ fue hospitalizada de emergencia tras diagnóstico de cáncer de mama?

La comediante ‘Olga Sana’ nos contó que tiene que someterse a una nueva cirugía para poder combatir el cáncer de mama que le regresó recientemente.

Por otro lado, HOY miércoles 7 de octubre, Bettyna Salazar (nombre real de ‘Olga Sana’) compartió en sus redes sociales un video que preocupó a sus seguidores, pues fue publicado muy temprano, revelando que se dirigía al hospital:

Chamacos, ya vamos para el hospital. Voy súper, súper tranquila, fuerte y confiada en que todo va a salir bien. Así que ahí vamos ya. Bonito día. Al rato les avisamos qué pasó. Bettyna Salazar ‘Olga Sana’

Bettyna Salazar ‘Olga Sana’ en camino al hospital / Redes sociales

No se sabe el procedimiento exacto al que hoy se someterá ‘Olga Sana’, aunque un pequeño adelanto nos compartió la comediante hace apenas unos días, diciendo que podría tratarse de un momento importante en su recuperación:

Esta cirugía es importante, porque van a ver si los ganglios están comprometidos o no. Si están limpios puedo evitar las quimios y las radios. Además, en esta operación me van a hacer una mastectomía para retirarme el seno izquierdo, y si están limpios los ganglios me van a realizar una reconstrucción del seno. Bettyna Salazar ‘Olga sana’

Por ahora, amigos, colegas y seguidores están a la espera de más noticias sobre la salud de Bettyna en este miércoles 7 de octubre.

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¿Cuál es la trayectoria de Bettyna Salazar ‘Olga Sana’?

En su juventud, ‘Olga Sana’ fue modelo y edecán en el sector automotriz

En 2006 brincó a la televisión con su personaje ‘Olga Sana’, y estuvo en los programas: Sabadazo , TV de noche y De buenas a la 1 .

, y . Actualmente la vemos en el programa de revista ¡Cuéntamelo ya!

Ha trabajado en las telenovelas Por siempre mi amor y Sueño de amor .

y . Tiene su propio show, que se presenta por toda la República Mexicana.

En 2022 Bettyna Salazar ‘Olga Sana’ anunció que se sometería a una reconstrucción de seno, tras sus respectivos problemas de salud.

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