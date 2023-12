Carlos Arenas acusa de deudores a dos excompañeros de VLA; ellos le responden

En plenas Fiestas navideñas, Carlos Arenas expuso a dos excompañeros de Venga la alegría por supuestamente deberle dinero.

A través de una transmisión en vivo en Instagram, el conductor indicó que los famosos payasitos ‘Los destrampados’ le debían dinero desde hace seis años que se los prestó, según denunció.

“Sí me da pena que por este medio, somos poquitos conectados, 30 personas, pero yo sé que les voy a faltar al respeto a las personas que están aquí pero, ya páguenme, en serio, y hace seis años lo que les presté”, comentó.

El video se viralizó en redes sociales en donde Carlos agregó: “No puede ser, creo que ya hasta tienen hijos, ya tienen unos destrampaditos por ahí, no puede ser ojalá que no estén viendo esto de que sus papás deben, sobre todo el payaso Oscarin porque es un payaso y te señalo Oscar, pero bueno”.

Los destrampados le responden a Carlos Arenas, ¿le deben dinero?

Los famosos payasos no se dejaron y en el video comentaron que no tienen nada qué temer y al contrario, el que les debe es Carlos, “Dice que le debo, cuando nosotros le prestamos para el enganche de su moto y nunca nos pagó. Si lo que dices es verdad ven a cobrarme ya sabes donde trabajo”, escribieron.

Los Destrampados cumplen reto en VLA y se quitan el maquillaje en vivo / Instagram

Los internautas también reaccionaron al tremendo pleito y opinaron a favor de los Destrampados, “este señor si no es con la ex, es con todos el probarla y el ofendido solo es él”, “después de lo que pasó con Vanessa Claudio no le creo nada a Carlos”, “ese Carlos toda una fichita”, “ay, Carlos siempre tiene problemas con todos, con la ex, con Sergio, contra personas pero según él es el ofendido”, escribieron.

Carlos Arenas acusó a sus excompañeros de VLA / Instagram: @carlos_arenastv

