José Emilio Levy pasó la Navidad solo; fue la más triste

José Emilio Fernández Levy se encuentra pasando una temporada muy complicada. El hijo de Mariana Levy (qepd) y nieto de Talina Fernández había dado a conocer que pasaría Nochebuena y Navidad solo tras la muerte de la Dama del buendecir.

El joven que no ha tenido una buena relación con su familia últimamente y se encuentra distanciado de Ana Bárbara. Y a pesar de su soledad, no quiso aceptar las invitaciones que recibió para que no pasara la Navidad solo.

#JoséEmilio, hijo de #MarianaLevy dice que pasaría Navidad SOLO, sin su familia, RECHAZÓ la invitación de sus familiares #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/D9t1qneWAR — De Primera Mano (@deprimeramano) December 21, 2023

Su padrastro Ariel López Padilla, y su tío Patricio Levy le externaron invitaciones para que no estuviera solo y festejara con ellos, pero al parecer el joven declinó estas solicitudes.

“A mí lo que me gusta de la Navidad sinceramente, siempre ha sido hacer el pavo, hacer la cena de Navidad sinceramente es de lo que más me encanta. Tengo muchos amigos en esta vida, familia ya no tanta, pero amigos que son familia por elección”, comentó en una entrevista en De primera mano.

El joven siempre ha mostrado un gran amor por su madre Mariana Levy, pero Ana Bárbara se convirtió en su madre aquí en la Tierra; ahora están distanciados / Instagram

“Ya me han invitado a sus casas, pero también hay que escuchar las opciones de mi tío Pato, también Ariel López Padilla, pero pues ya habrá opciones ese día. Pero seguro. El 24 sino me voy a casa de algún amigo, cenaré aquí pizza y me la pasaré muy bien conmigo mismo”, dijo en una entrevista en el programa De primera mano.

Sin embargo, José Emilio mencionó que para Año Nuevo sí busca estar acompañado por algunos amigos.

“He caído mucho en depresión; veo a mis amigos felices con sus mamás y yo sin ella me duele bastante”, asegura Emilio. / Jorge Neri

