Odalys Ramírez y Pato Borghetti hacen inesperado anuncio tras rumores de divorcio: “Cerramos este capítulo”

Luego de que se especulara que Patricio Borghetti y Odalys Ramírez estarían al borde del divorcio, la pareja de conductores sorprendió con un inesperado anuncio en redes acompañados de sus hijos menores. ¿Confirman su separación? ¡Te contamos los detalles!

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Odalys Ramírez y Pato Borghetti lanzan inesperado anuncio. / Francisco Mancera/Mezcalent

¿Por qué iniciaron los rumores de divorcio de Odalys Ramírez y Pato Borghetti?

Fue a principios de septiembre cuando el periodista Álex Kaffie aseguró que el matrimonio de Odalys Ramírez y Pato Borghetti estaría corriendo peligro. A través de su columna, dejó entrever que la pareja podría enfrentar problemas que generarían lágrimas en un futuro

“Mi bola de cristal predice que se avecinan lágrimas en el matrimonio formado por Odalys Ramírez y Patricio Borghetti”. Álex Kaffie

El periodista de espectáculos no dio más detalles, pero sus palabras fueron interpretadas como una posible crisis en el matrimonio. Ahora, tras un mes de que se difundió dicha información, la pareja sorprendió con un inesperado anuncio.

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Odalys Ramírez y Pato Borghetti lanzan inesperado anuncio. / Redes sociales

¿Odalys Ramírez y Pato Borguetti confirman su divorcio tras semanas de rumores?

En medio de los rumores de una posible crisis en la relación de Odalys Ramírez y Pato Borghetti, la pareja de conductores sorprendió con un inesperado anuncio en sus redes acompañados de sus hijos. A través de su cuenta personal de Instagram, la conductora expresó:

“Gracias, casita linda, por tanto. 8 años de historias llenos de amor, recuerdos, memorias que siempre llevaremos en el alma y el corazón. Toca vivir una nueva etapa, sabiendo que el amor es la familia, y el hogar somos nosotros”. Odalys Ramírez

Por medio de sus historias, Ramírez detalló que habían entregado la casa donde vivieron por ocho años. “ Cerramos este capítulo tan agradecidos ”, expresó. La presentadora no dio detalles de su nueva residencia, pero su publicación desmintió los RUMORES de una supuesta crisis en su matrimonio.

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¿Cuándo inició la relación entre Odalys Ramírez y Patricio Borghetti?

Patricio Borguetti y Odalys Ramírez sorprendieron con una boda íntima a principios de 2026; sin embargo, su historia comenzó muchos años atrás, cuando se conocieron en 2011. De acuerdo con el expresentador de Venga la alegría, al principio Ramírez lo rechazaba por ser del medio artístico.

Ante la insistencia del Borghetti, Odalys terminó por aceptar sus sentimientos e iniciar un noviazgo que se consolidó con el tiempo. En 2016, le dieron la bienvenida a su primera hija y tan solo tres años después su familia creció con la llegada de su segundo hijo en común.

Tras varios años juntos y luego de superar las complicaciones por el COVID-19, la pareja llegó al altar en enero de 2026 en una boda íntima a la que solo asistieron 12 personas cercanas a ellos. Ahora, a pesar de los RUMORES de una supuesta crisis matrimonial, la pareja emprende un nuevo camino acompañados de sus hijos.

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