Kim Flores hablan sobre un posible divorcio de Edwin Luna; explica la pausa en su matrimonio: ¿Vivía bajo su sombra?

Tiempo después de que Edwin Luna hizo una tremenda confesión sobre su “separación” con Kimberly Flores, tocó el turno de que la exparticipante de La casa de los famosos rompiera el silencio sobre el destino de su matrimonio con el vocalista de La trakalosa de Monterrey. ¿Están luchando por su familia? ¡Te contamos los detalles!

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Kimberly Flores destapa la verdad de su ‘pausa’ con Edwin Luna. / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la supuesta separación de Kimberly Flores y Edwin Luna?

A mediados de septiembre, Edwin Luna y Kimberly Flores anunciaron una pausa en su relación tras nueve años juntos. A través de un comunicado, el intérprete de ‘Borracho de amor’ explicó: “Queremos darnos la oportunidad de volver a mirarnos como al principio, como dos personas que se quieren, que están intentando entenderse y descubrir, con calma y sin presiones”.

De la misma forma, Kimberly Flores apoyó la postura de su esposo y explicó que se trataba de un proceso personal y de pareja en el que estaría buscando “entender, sanar y renovar” su relación, con la esperanza de volver al punto sano en el que estuvieron en algún momento.

Pese a la “pausa” en su matrimonio confirmada por ambos, surgieron especulaciones sobre una supuesta mentira luego de que Edwin Luna y Kimberly Flores fueran captados juntos en un concierto. Además, el periodista Javier Ceriani reveló la supuesta razón por la que la pareja no podría divorciarse de manera oficial.

“Él ya sabe lo que sospechamos; ella es una mujer guapísima y joven y debe querer un macho alfa a su lado, que no es Edwin Luna. No se pueden separar porque los une el espanto de tener una empresa en común”. Javier Ceriani

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Kimberly Flores destapa la verdad de su ‘pausa’ con Edwin Luna. / Mezcalent, Canva

¿Qué dijo Edwin Luna sobre los rumores de haber mentido en su separación con Kim Flores?

Ante las especulaciones y teorías que surgieron, Edwin Luna se sinceró sobre su separación de Kimberly Flores tras ser captados juntos y reveló si todo se trató de una mentira. Según explicó el intérprete de regional mexicano, el comunicado sobre su relación lo hizo porque lo sintió necesario; sin embargo, no se puede deslindar de su pareja de un día para otro.

“Tenemos hijos, tenemos proyectos juntos, tenemos negocios juntos; es prácticamente imposible dejar de hablarte así de tajada. Y en eso estamos, estamos todavía conversando y queremos buscar la manera de estar bien”. Edwin Luna

De esa forma, Edwin Luna dejó claro que no se trata de una separación definitiva, pues ambos siguen buscando una solución a su matrimonio, decisión de la que son conscientes sus hijos y no existe ningún engaño de por medio.

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Kimberly Flores destapa la verdad de su ‘pausa’ con Edwin Luna. / Redes sociales

¿Kimberly Flores confirma que no está separada de Edwin Luna tras ‘pausa’ en su matrimonio?

En una reciente entrevista para ‘La mesa caliente’, Kimberly Flores rompió el silencio tras supuestamente ‘terminar’ su relación con Edwin Luna. Según explicó la modelo, no están divorciados todavía y siguen arreglando algunas cosas. Además, sobre el comunicado en el que anunciaron una ‘pausa’ en su matrimonio, explicó:

“Pusimos una pausa de esto, del medio, de las redes y demás; ya entre nosotros, personal, estamos en terapia, estamos tratando de ver cómo se arregla todo en el sentido de esos novios que se conocieron hace 10 años; no ha sido fácil”. Kimberly Flores

Por otra parte, sobre si siente que a lo largo de su matrimonio ha vivido a la sombra de Edwin Luna, la también empresaria aseguró que no le molesta y agradece contar con el apoyo del cantante. “He tenido todo su apoyo; creo que sin Edwin yo tampoco sería Kim Flores… Se lo agradezco muchísimo, porque ha apoyado cada sueño”.

Finalmente, Kim Flores dejó claro que, más allá de la pausa pública que hicieron en su matrimonio, se sigue buscando la manera de “arreglar algo que ha sido bonito durante tantos años”, desmintiendo los rumores que señalan que nunca existió una separación.

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