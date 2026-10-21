¿Edwin Luna y Kimberly Flores nunca se separaron? El cantante hace tremenda confesión tras rumores de infidelidad

Hace algunas semanas, Edwin Luna y Kimberly Flores anunciaron una pausa en su relación tras nueve años juntos; desde entonces, han sido captados juntos en más de una ocasión, lo que ha generado rumores de una supuesta mentira por parte de la pareja. Ante los dimes y diretes, el vocalista de La Trakalosa de Monterrey decidió romper el silencio: ¿nunca estuvieron separados? ¡Te contamos los detalles!

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Edwin Luna se sincera sobre su matrimonio con Kimberly Flores. / Redes sociales

¿Cuándo anunciaron una pausa en su matrimonio Edwin Luna y Kimberly Flores?

Luego de los románticos mensajes entre Edwin Luna y Kimberly Flores, la pareja anunció una pausa en su matrimonio la mañana del 14 de septiembre. Por medio de un comunicado, el cantante de regional mexicano dio a conocer la noticia, pero resaltó que el fin de su relación no era definitivo.

“Queremos darnos la oportunidad de volver a mirarnos como al principio, como dos personas que se quieren, que están intentando entenderse y descubrir, con calma y sin presiones, si pueden volver a elegirse”. Edwin Luna

Por su parte, Kimberly Flores apoyó la postura del cantante y explicó que se trataba de un proceso personal y de pareja en el que se darían tiempo y espacio para “entender, sanar y renovar” su relación, con la esperanza de volver a encontrarse en un punto más sano.

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Edwin Luna se sincera sobre su matrimonio con Kimberly Flores. / Mezcalent

¿Por qué se dice que Kimberly Flores y Edwin Luna siguen juntos pese a la pausa en su matrimonio?

Poco tiempo después del comunicado difundido por la pareja, se reportó que Edwin Luna y Kimberly Flores nunca habrían estado separados, pues las cámaras del periodista Javier Ceriani los captaron juntos. Asimismo, se dejó entrever que, debido a un supuesto negocio, un divorcio sería imposible.

“No hay separación. Te voy a decir mi teoría: hace mucho tiempo, ellos son una pareja abierta… No se pueden separar porque los une el espanto de tener una empresa en común”. Javier Ceriani

Ante los rumores que surgieron sobre su separación, Edwin Luna negó haber utilizado a su familia para un tipo de publicidad y señaló que, debido a los hijos que tienen en común y los proyectos que comparten, es imposible cortar la comunicación por completo.

“Tenemos hijos, tenemos proyectos juntos, tenemos negocios juntos; es prácticamente imposible dejar de hablarte así de tajada. Y en eso estamos, estamos todavía conversando y queremos buscar la manera de estar bien”. Edwin Luna

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Edwin Luna se sincera sobre su matrimonio con Kimberly Flores. / Redes sociales

¿Edwin Luna confirma que sigue con Kimberly Flores tras haber anunciado su separación?

Días después de que Edwin Luna se sincera sobre su separación de Kimberly Flores tras ser captados juntos, el intérprete de ‘Supiste hacerme mal’ volvió a ser cuestionado sobre sus continuas apariciones con su esposa pese a haber anunciado una pausa en su matrimonio.

Esta vez, el cantante dejó entrever que sigue compartiendo momentos y siguen juntos, ya que considera fundamental pelear por su relación antes de vivir nuevas experiencias. Y ante las críticas que pudiera generar, anticipó: “ No van a entender ”.

“Como quiera, con Kim he estado platicando. Seguimos nosotros viéndonos y seguimos durmiendo y todo bien. Yo creo que estas cosas sirven para estar más felices, nos seguimos amando y yo creo que todo tiene solución”. Edwin Luna

Más allá de aclarar su situación sentimental, Edwin Luna generó nuevas dudas entre los medios y sus seguidores, pues tras anunciar una pausa, la pareja sigue unida y compartiendo momentos juntos. ¿Existe una nueva oportunidad?

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