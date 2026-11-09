¿Kimberly Flores dedicó una ‘tiradera’ a Edwin Luna? Resurge VIDEO a tres meses de su ruptura: “Me superé”

Han pasado casi tres meses desde que Kimberly Flores y Edwin Luna anunciaron una “pausa” en su matrimonio. En aquel entonces, aseguraron que no se trataba de un divorcio como tal, sino simplemente un espacio en el que decidieron pensar en el siguiente paso en su relación.

En medio de todo esto, ha comenzado a viralizarse un video de un sencillo que ella lanzó hace algún tiempo y que, para muchos, podría ser una especie de tiradera para su aún esposo. Te contamos lo que se sabe.

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Kimberly Flores y Edwin Luna se separaron en septiembre de 2026 / Redes sociales

¿Qué dijeron Edwin Luna y Kimberly Flores sobre la “pausa” en su matrimonio?

El 14 de septiembre, Edwin Luna usó sus redes sociales para lanzar un comunicado sobre su separación de Kimberly Flores tras 9 años de relación (7 de ellos casados). En el mensaje, Luna sostuvo que era algo temporal.

“Queremos que esto se conozca directamente por nosotros. Después de nueve años de compartir amor, aventuras, aprendizajes y una familia, hemos decidido hacer una pausa en nuestra relación de pareja. Tampoco podemos decir que hoy sea una separación definitiva; queremos darnos la oportunidad de volver a mirarnos como al principio, como dos personas que se quieren, que están intentando entenderse y descubrir, con calma, sin presiones, si pueden volver a elegirse”. Edwin Luna

Incluso señaló que “seguirían presentes en la vida del otro” y que su convivencia sería cordial por el bien de sus hijos.

“Esto no significa que nos alejemos ni que dejemos de estar presentes el uno para el otro. Seguimos unidos por el cariño, la amistad, el respeto y, sobre todo, por el amor a nuestros hijos y a nuestra familia”, resaltó.

Por supuesto, las especulaciones no han faltado. En su momento, hasta se llegó a creer que todo había sido “armado”, ya que se les vio juntos poco después del comunicado. No obstante, ambos han dejado claro que, si bien no es definitiva, la ruptura es un hecho.

Otra teoría que ha rondado mucho por redes sociales es que hubo infidelidad por alguna de las partes. La mayoría concuerda en que ella podría haber fallado, recordando cuando ella, aparentemente, habría engañado al cantante con un habitante de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’.

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Kimberly Flores y Edwin Luna lanzaron un comunicado anunciando su separación / Redes sociales

La presunta tiradera de Kimberly Flores a Edwin Luna

Desde hace ya varios años, Kimberly Flores ha estado luchando por entrar en el ámbito artístico. Con ayuda de Edwin Luna, pudo sacar algunos sencillos, los cuales han sido medianamente exitosos.

Justamente, en 2024 lanzó una canción llamada 24K, la cual habla sobre empoderamiento femenino y una respuesta ante las críticas constantes. Pese a que ya pasaron dos años desde su estreno, en los últimos días ha resurgido nuevamente y hasta la han considerado como una especie de tiradera o señal de que los problemas en el matrimonio Flores-Luna no eran algo nuevo.

“Ya me superé, ahora ando al 100… Cómo les cala que me vaya bien, como siempre”, dice una parte de la canción.

Por supuesto, el material ha recibido nuevas críticas y comentarios de todo tipo. Lejos de la especulación de que sería una nueva tiradera, muchos creen que la influencer “no tiene talento para cantar”. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“La voy a poner de alarma para levantarme antes de que suene”

“Está peleando sola y va perdiendo”

“Ni con autotune la arma”

“Como dicen: ‘A todo le tira y nada pega’”

“Ya que deje la cantada”

“¿Habrá sido una indirecta para Edwin Luna?”

¿Cuándo se casaron Edwin Luna y Kimberly Flores?

Edwin Luna y Kimberly Flores se casaron en 2019. La primera fue por el civil en marzo de ese año, la segunda fue en julio por la iglesia. En 2023, retomaron sus votos en una ceremonia exprés en Las Vegas.

Han formado una familia junto a sus cinco hijos. Solo tienen uno en común; los otros cuatro son de relaciones distintas de ambos. Hace algunos años, hubo polémica por una presunta infidelidad de ella.

En 2021, Kimberly entró a ‘La casa de los famosos versión Telemundo’. Durante su estancia, tuvo una cercanía con uno de los participantes. Tras 18 días, ella abandonó el show por petición de su esposo.

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