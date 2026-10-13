Edwin Luna se sincera sobre su separación de Kimberly Flores tras ser captados juntos; ¿todo fue una mentira?

A un mes de que Edwin Luna y Kimberly Flores anunciaran una pausa en su matrimonio tras nueve años juntos, el intérprete de éxitos como ‘Borracho de amor’ y ‘Fíjate que sí’ rompió el silencio ante los rumores que aseguran que solo se trata de publicidad y en realidad sigue con su esposa. ¿Retomaron su relación? ¡Te contamos los detalles!

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Kimberly Flores y Edwin Luna anunciaron una pausa en su matrimonio. / Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de que Edwin Luna y Kimberly Flores seguían juntos tras anunciar su separación?

Luego de que anunciaran una pausa en su matrimonio, se especuló que Edwin Luna y Kimberly Flores nunca habrían estado separados debido a que fueron captados juntos en un concierto. Las imágenes se dieron a conocer en el programa de YouTube del periodista Javier Ceriani, quien reportó que la pareja habría mentido.

Aparentemente, la expareja estuvo en un show de San Miguel de Allende después de confirmar su separación; pese a que el periodista argentino no dio detalles sobre lo que habría ocurrido durante la presentación, recalcó que no podrían divorciarse debido a intereses económicos.

“Te voy a decir mi teoría: hace mucho tiempo, ellos son una pareja abierta. Él ya sabe lo que sospechamos, ella es una mujer guapísima y joven y debe querer un macho alfa a su lado, que no es Edwin Luna. No se pueden separar porque los une el espanto de tener una empresa en común”. Javier Ceriani

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Kimberly Flores y Edwin Luna no podrían divorciarse por intereses económicos. / Redes sociales

¿Cuál fue la respuesta de Edwin Luna ante los rumores de su separación de Kimberly Flores?

En medio de los rumores que rodean su separación de Kimberly Flores, Edwin Luna presentó junto a Mía Rubín su colaboración en el regional mexicano, donde fue cuestionado sobre la pausa en su matrimonio y las especulaciones de supuesta publicidad, pues estuvo acompañado de Kimberly Flores.

De acuerdo con el intérprete de ‘Supiste hacerme mal’, Flores asistió a la presentación para disfrutar de las canciones que aún no había escuchado y no representa que sigan juntos como pareja, desmintiendo así que su separación solo sea publicidad.

“Te voy a decir la verdad, creo que a lo largo de estos años nunca he utilizado para publicidad a mi familia, jamás, jamás lo haría. Sí fue una cosa que me llevó a mí a la necesidad de hacerlo, de publicarlo porque queríamos darnos ese espacio”. Edwin Luna

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¿Por qué Edwin Luna y Kimberly Flores siguen apareciendo juntos pese a su separación?

En ese mismo encuentro con la prensa, Edwin Luna aclaró que sigue compartiendo proyectos con Kimberly Flores y es imposible dejarse de hablar de ‘tajada’, además, tienen hijos en común que los llevan a buscar la manera de estar bien pese a su separación.

“Obviamente, lo comenté en su momento. Tenemos hijos, tenemos proyectos juntos, tenemos negocios juntos; es prácticamente imposible dejar de hablarte así de tajada. Y en eso estamos, estamos todavía conversando y queremos buscar la manera de estar bien”. Edwin Luna

Por otra parte, aseguró que los hijos que tienen en común saben de la pausa en su matrimonio desde que se tomó la decisión.”Mis hijos, de inmediato nos sentamos y platicamos con ellos porque sabía que a las redes sociales ya ellos tienen acceso de cierta manera y lo tomaron bien”, concluyó.

De esa manera, Edwin Luna puso fin a los rumores de que su separación de Kimberly Flores solo sea un ‘engaño’, pero no dio más detalles sobre las razones de la pausa en su matrimonio. ¿Será una decisión definitiva?

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