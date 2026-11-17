Luego de que Kimberly Flores se sincerara sobre su posible divorcio de Edwin Luna y la pausa en su matrimonio, el cantante sorprendió al soltar un inesperado dardo contra su esposa al recordar su paso por La casa de los famosos de Telemundo. ¿No supera el pasado? ¡Te contamos los detalles!

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Kimberly Flores y Edwin Luna en medio de la polémica. / Redes sociales

¿Qué pasó con Kimberly Flores en La casa de los famosos de Telemundo?

Durante la primera temporada de La casa de los famosos de Telemundo, Kimberly Flores fue una de las personalidades más polémicas al decidir salir del reality show luego de recibir la visita de Edwin Luna, quien le comentó que la situación familiar no estaba en su mejor momento y le pidió abandonar la competencia.

Mientras estuvo en el reality 24/7, la modelo enfrentó rumores de infidelidad derivados de su cercanía con el actor Roberto Romano. Ante los dimes y diretes, la ‘Jefa’ informó que Flores había decidido dejar LCDLFM por asuntos familiares, un momento que, hasta el día de hoy, sigue generando reacciones.

“Debido a una situación personal, Kimberly se ha ido de ‘La casa de los famosos’. Les quiero aclarar que no es nada que no tenga solución, son situaciones que ella necesitaba resolver”, reveló la producción.

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Kimberly Flores y Edwin Luna se casaron en 2019 / Redes sociales

¿Cómo recuerda Edwin Luna la participación de Kimberly Flores en La casa de los famosos?

A más de cinco años de la participación de Kimberly Flores en La casa de los famosos, Edwin Luna acudió al podcast de José Eduardo Derbez, donde se sinceró sobre la polémica que enfrentó con su esposa en el famoso reality show. De acuerdo con el intérprete de ‘Fíjate que sí’ y ‘Tiempos felices’, fue un momento muy difícil que generó una fuerte controversia mediática.

“Fue un momento difícil; lo que pasa es que mi esposa estuvo en La casa de los famosos y se creó un desmadre ‘mediático’ machin por coscolina”. Edwin Luna

Tras soltar inesperado dardo, Luna explicó que actualmente tienen una relación en la que se llevan “muy chido” y prefieren decir las cosas de frente pese a encontrarse en una ‘pausa’. “Pasamos por un proceso de una pausita, pero nos sirve mucho porque (tenemos) comunicación más fluida, hablamos más directo”, señaló, y agregó:

“Aprendimos a ser muy directos y directa la fecha; si cala, que cale, pero en ese momento sí fue un proceso complicado porque aparte yo estaba en casa con los niños; fue algo muy pesado, pero ya me siento como si nada”. Edwin Luna

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¿Edwin Luna y Kimberly Flores están en proceso de divorcio?

Pese a que Edwin Luna y Kimberly Flores anunciaron una pausa en su matrimonio tras años juntos, la pareja enfrentó rumores de que aún estaban juntos al ser captados en más de una ocasión en eventos públicos. Ante dicha situación, ambos explicaron que seguían buscando la manera de estar bien y aún compartían el mismo techo.

“Pusimos una pausa de esto, del medio, de las redes y demás; ya entre nosotros, personal, estamos en terapia, estamos tratando de ver cómo se arregla todo en el sentido de esos novios que se conocieron hace 10 años; no ha sido fácil”, explicó la modelo.

Hasta el momento, Kimberly Flores y Edwin Luna no han dado más detalles de su matrimonio, pero las recientes palabras del cantante sobre su esposa ya han comenzado a generar reacciones en redes. ¿Es una de las razones de su inesperada pausa?

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