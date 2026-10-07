Hijo de Edwin Luna se enteró de la separación de su padre y Kimberly Flores en redes sociales: ¿Destrozado?

El matrimonio de Edwin Luna y Kimberly Flores vive una pausa, la cual, fue anunciada por ambos hace apenas unas semanas. Ahora, fue Erika Monclova (expareja de Edwin), quien habló sobre esta nueva etapa y de lo ocurrido con su hijo, quien aparentemente se enteró de todo por redes sociales. ¿Cómo reaccionó?

Kimberly Flores y Edwin Luna anunciaron su separación / Redes sociales

¿Cuándo y por qué anunciaron Edwin Luna y Kimberly Flores una pausa en su matrimonio?

La mañana del 14 de septiembre Edwin Luna y Kimberly Flores anunciaron que, tras nueve años juntos, decidieron tomarse un tiempo como pareja. Fue el cantante quien dio a conocer el comunicado a sus seguidores, en el que pidió respeto por el momento que atraviesan como familia:

Después de nueve años de compartir amor, aventuras, aprendizajes y una familia, hemos decidido hacer una pausa en nuestra relación de pareja. Edwin Luna

Por otra parte, solicitó que no se generaran especulaciones ni rumores, ya que, tras darse a conocer la noticia, algunos internautas comenzaron a preguntarse si detrás de la decisión había una infidelidad o alguna situación parecida:

Por respeto a nuestra familia, les pedimos que cualquier versión ajena a nosotros sea tomada con prudencia y que nos permitan atravesar este proceso en privado. Edwin Luna

Esto no evitó que internautas revivieran algunas polémicas entre ambos, incluso tachando la participación de Kimberly Flores en La casa de los famosos como una posible causa.

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Edwin Luna y Kimberly Flores se tomaron una pausa / Mezcalent

¿Por qué el hijo de Edwin Luna y Kimberly Flores supo de la separación de sus padres en redes sociales?

Edwin Luna tuvo un hijo con Erika Monclova, con quien también ha tenido algunos problemas legales. Ahora, es ella quien dijo que el pequeño se enteró de esta controversia debido a las redes sociales.

Monclova reveló la reacción del ya jovencito ante esta sorpresiva noticia:

Lo vimos en internet, porque no puedes manejar las redes ni controlarlas. Él me dijo ‘mamá, está pasando esto’. Erika Monclova

Monclova afirmó que su hijo pudo ponerse en contacto con Edwin Luna para poder tranquilizar todo, pues le preocupaba que su papá tuviera alguna situación:

Él le dijo que todo está bien, que tranquilo. De hecho nos vamos a ver en Monterrey ahora que regresemos. Erika Monclova

Por ahora, no hay más detalles sobre el hijo de Edwin Luna, tampoco el cantante ha revelado algunas cuestiones del posible encuentro.

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¿Matrimonio de Edwin Luna y Kimberly Flores terminó por infidelidad?

El rumor volvió a cobrar fuerza en redes sociales durante las últimas semanas, ya que, luego de anunciar su “separación”, Kimberly Flores fue señalada de una supuesta infidelidad a Edwin Luna durante su paso por La casa de los famosos.

Durante el reality, Kim Flores y Roberto Romano compartieron diversos momentos juntos, como abrazos, conversaciones y gestos que parte de la audiencia interpretó como coqueteo.

Tiempo después, Kimberly explicó en un video publicado en YouTube que su comportamiento dentro del programa formó parte de una estrategia que, según su versión, acordó con Edwin Luna antes de entrar a la competencia:

Lo amo, lo respeto, la palabra infidelidad nunca existió, la gente que vio realmente el 24/7 del programa se dio cuenta de que no llegamos a ese punto, ya les voy a aclarar los demás detalles. Kimberly Flores

Sin embargo, la controversia no terminó, pues empezó a circular una versión según la cual ambos habrían tenido supuestamente un encuentro íntimo antes de entrar formalmente al reality, algo negado rotundamente por Kimberly Flores.

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