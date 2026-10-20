Erika Monclova, exesposa de Edwin Luna le exige finiquitar su divorcio: “Ya lo esperé 14 años... Estoy cansada”

Después de 14 años de su separación, Erika Monclova, primera esposa de Edwin Luna, le exige al cantante que finiquiten realmente su divorcio, ya que asegura que ella nunca fue notificada, así como los trámites de la pensión para su hijo Miguel, pues aunque el intérprete le da cierta cantidad, esta no ha sido estipulada por un juez.

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¿Por qué Erika Monclova le está pidiendo pensión a Edwin Luna para el hijo de ambos?

Recordemos que, en 2011, Edwin se casó por primera vez con Erika y tuvieron un hijo llamado Miguel, hoy de 14 años, pero se separaron y ella se fue con el niño a Estados Unidos.

Ahora, Monclova nos cuenta: “Desafortunadamente, no hay un juez que haya dictado la pensión que le corresponde al niño, y el divorcio está parado, porque la separación está, pero no sé finiquitó”.

Erika compartió que Edwin le daba dinero para solventar los gastos del niño. “Lo que hizo es depositar mensualmente una cantidad que a él le nace. Se lo dije la última vez: ‘Ya es hora de sentarnos y platicar de que no te puedo estar entregando a mi hijo en la calle’. Ya estoy cansada. Se lo llevo a un estacionamiento o en la casa de su mamá. Es muy incómodo. El niño ya se da cuenta y me pregunta: ‘Mamá, ¿por qué él sí tiene una casa en Monterrey y nosotros no?”.

La ex del cantante comentó que su hijo le pregunta muchas cosas sobre su papá. Relató que Miguel le ha dicho al intérprete que le gustaría que le regalara una casa para estar más cerca de él. Ante esto, Erika expresó: “Estaría bien estar 6 meses en México y otros 6 en Estados Unidos. Es una decisión que debe tomar él (Edwin). Tú sabes lo que te corresponde hacer, simplemente eso”.

“Él (su hijo Miguel) ya le dice: ‘Me gustaría, papá, que me regalaras mi casa, para poder estar más tiempo contigo o cerca de ti’”. Erika Monclova

Ella nos dice que su divorcio no está cerrado. “Yo estaba viviendo en Estados Unidos y me doy cuenta, como al año, de que se había divorciado. Se le llama divorcio por 2 años o por abandono (la unión se disuelve cuando el cónyuge deja el hogar conyugal o se desconoce su paradero durante ese tiempo), y está perfecto, pero hay un menor de edad. Cuando pasa eso, te tienes que esperar, y él lo adelantó, cosa que yo no sabía”.

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Erika Monclova y su hijo Miguel / Fotos: Alejandro Isunza, Archivo TVNotas y redes sociales / Contamos con permiso para publicar al menor

Erika Monclova habla de su separación de Edwin Luna, ¿no están divorciados?

Al preguntarle si quizá utilizó sus influencias como cantante para acelerar el proceso, respondió: “Tal vez. Cuando me di cuenta, hasta sacó un comunicado en el cual decía que no me encontraba, cuando sabía dónde estaba. No quiero hablar cosas que no, pero eso no está finiquitado. Se tiene que solucionar, porque no es por mí, sino por los derechos de mi hijo”.

Pese a que tiene su acta de divorcio, Erika dice desconocer en qué términos se llevó a cabo. “Sí tengo el acta, que la terminé pagando yo, pero me tengo que sentar con los abogados, porque hay un menor de edad y tampoco un juez determinó que le tiene que dar 2 mil dólares mensualmente (poco más de 36 mil pesos)”.

Sobre su separación, nos reveló que hubo muchos conflictos en su matrimonio. “Batallamos en la comunicación y decidimos separarnos. En cuestión de su educación (de su hijo), yo me hice cargo, y él lo ha visto últimamente y se lo ha llevado a viajes. Sin embargo, quien ha estado todo el tiempo con el niño he sido yo”.

Le cuestionamos si con Edwin vivió violencia de algún tipo y dijo: “Soy muy madura y fuerte, por eso decidí retirarme y hacer mi vida con mi hijo, para que no me dañara tanto. En redes la gente te agrade. Me dolió cuando me demandó. Vine aclarar cosas, ya que me pusieron como mentirosa y no lo soy. Solo dije que no se le da una manutención y el divorcio no está finiquitado como tal, y ahí están las pruebas”.

Por ahora, explicó, estos procesos están parados, debido a que quiere llegar a un acuerdo con Edwin. “Más vale tener un buen arreglo que un buen pleito. Ya lo esperé 14 años y espero que ahora que vaya a Monterrey esto ya se resuelva”.

Comentó que el tema de la pensión está pendiente: “La última vez que nos sentamos a platicar de eso Edwin y yo, le dije que ya tiene que intervenir la ley. Es algo muy complicado. Espero que no lleguemos a eso”.

Erika Monclova estuvo casada con Edwin Luna y juntos procrearon a Miguel / Alejandro Isunza, Archivo TVNotas y redes sociales / Contamos con permiso para publicar al menor

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Erika Monclova, la más interesada en que Edwin Luna esté cerca de su hijo Miguel

Expresó que le duele el distanciamiento entre Edwin y Miguel. “Por supuesto. En su momento le dije: ‘Deja tú los viajes, el dinero… El cariño, el tiempo que le debes a nuestro hijo. Le debes mucho tiempo y cariño, y eso con nada lo pagas’”.

Negó que Kimberly Flores, la actual esposa de Edwin, haya influido en su separación o en el distanciamiento: “No, ella ni si quiera existía. Ahorita, con la convivencia con Miguel, podría decirle: ‘Acércate más a tu hijo, apóyalo más’. Como mujer puedes aconsejar”. Y sobre la separación de Edwin y Kimberly, dijo: “Eso es ajeno a mí”.

En cuanto a la relación de Miguel con Kimberly, nos dijo: “Lo que sé es que mi hijo trata de hablar más con su papá y se dirige más con él. Intento no cuestionarlo. Siento que, si lo trataran mal, me diría que ya no quiere ir. No quiero incomodarlo”

Edwin Luna y Kimberly Flores ponen pausa a su matrimonio / Foto: Redes sociales

Compartió que Miguel, por su cuenta, sigue los pasos de su padre en la música. “Lo hace de manera profesional. Lo he apoyado. En cuestión de viajes y los videos, yo soy quien ha estado ahí. Económicamente no. Sabemos que él no se acerca con el niño en ese aspecto. Él (Edwin) prefiere que se dedique a estudiar. Espero que se dé cuenta de que el niño sí quiere esta carrera”.

Le manda un mensaje a su exmarido: “Yo lo respeto. Simplemente, hablo de lo que ha pasado y no se ha esclarecido. Antes decía: ‘Yo puedo sola, no lo necesito’; sin embargo, el niño sí. Hasta le he comentado a Miguel que le diga que se vayan de viaje juntos los 2. Está padre irse en familia, pero también que conviva con su papá”.

Finalmente, nos dijo si Edwin tiene detalles con Miguel en su cumpleaños: “Sí, le manda que los 300 dólares (5 mil 500 pesos), pero no es eso, es la forma en que el niño siente que no está al 100% con él. También la llamada de: ‘Pásatela bien’ no lo es todo: Tener una salida a esquiar, un fin de semana o al cine; no necesitas mucho para darte ese espacio, escuchar a tu hijo. Ya te perdiste la niñez y ahora la adolescencia”

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Edwin Luna, así ha sido la vida del cantante

Es hijo del músico Miguel, exintegrante del grupo norteño El Palomo y el Gorrión . Desde niño le gustó cantar y a los 17 se unió a La Banda de Don Arsenio.

. Desde niño le gustó cantar y a los 17 se unió a La Banda de Don Arsenio. Formó parte de la Banda Sinaloa . Después, cambió de nombre a Banda La Trakalosa , y luego Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey , con la que ha tenido éxito a nivel internacional.

. Después, cambió de nombre a , y luego , con la que ha tenido éxito a nivel internacional. Se ha casado 3 veces: Primero con Erika Monclova, luego con Alma Cero y posteriormente con Kimberly Flores.



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