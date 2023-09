Edwin Luna aclara por qué lo sacaron elementos de seguridad en su concierto en Washington ¿Montaje?

Edwin Luna acaparó titulares, luego de que estuvo expuesto a sufrir un atentado en pleno concierto en el estado de Washington.

Supuestamente tres personas armadas ingresaron al recinto mientras Edwin estaba cantando, situación por la que la seguridad actuó y sacó al famoso del lugar.

El video del momento se volvió viral rápidamente, lo que preocupó a los fans del cantante, así como otros lo consideraron muy sospechoso.

Te puede interesar: Edwin Luna fue bajado del escenario por la presencia de personas armadas en Washington

Según una cuenta de espectáculos, Edwin Luna habría planeado el incidente / Facebook: Edwin Luna

Según algunos usuarios, en redes, el vocalista de La Trakalosa de Monterrey habría montado todo este polémico suceso para crear vistas, dado que todo se vio “muy actuado”.

Ante estas especulaciones, Edwin no tardó en contestar acerca de lo que se pudo convertir en una terrible tragedia.

“Se ha distorsionado un poco la información, entre que si me secuestraron, que si me dispararon, que si iban por mí. Yo les voy a platicar la versión a como yo la viví. Creo que cada quien puede sacar sus conclusiones”, dijo Luna para un video de Facebook.

El cantante explicó que era imposible tener seguridad al 100% debido a que el evento fue un jaripeo. Sin embargo, su seguridad, así como la del sitio, acudieron a su rescate.

“Al bajarme del escenario me doy cuenta de que hay otras diez personas de seguridad. (…) Ya cuando voy en la camioneta veo yo que las patrullas rodean el autobús de La Trakalosa y ya me van explicando”, relató Edwin.

Edwin Luna negó que fuera un intento de secuestro. / Facebook: Edwin Luna

Luna compartió que, a su criterio, el ataque no iría hacia él, sino a una familia que se encontraba en el evento y fue amenazada con armas, quienes acudieron al equipo de seguridad para alertar sobre la situación.

“Quiero pensar que fue un susto. No me asusté, porque no lo sentí. (…) Fue, simplemente, un accidente. A la gente de Everett, les pido una disculpa. No estaba en mis manos”, concluyó.

Así lo dijo Edwin Luna:

¿Fue montado el intento de ataque hacia Edwin Luna?

Edwin Luna comentó, en sus historias de Instagram, que en ningún momento él inventaría un “chisme” de este tipo.

Enseñó algunos videos de las patrullas que había fuera del recinto. Sin embargo, internautas siguen sin creer la versión del intérprete de Broche de oro.