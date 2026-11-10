Muerte de Honás Meléndez: Camilo séptimo regresa a la música con desgarradora canción; “gracias por todo”

Camilo séptimo sufrió la muerte de uno de sus integrantes, Jonathan “Honás” Meléndez, dejando devastados a sus demás amigos y compañeros. Meses después de la tragedia, la agrupación vuelve y lanza un tema que resulta devastador para sus seguidores. ¿Otra despedida?

Fueron asesinados Jonathan Meléndez y su esposa Ana Paula / IG: honasmelendez

¿Cuándo y por qué fue asesinado Jonathan “Honás” Meléndez, integrante de Camilo séptimo?

Según los reportes más recientes, el crimen podría estar relacionado con una supuesta “deuda económica” de Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, con quien habría sido su socio de negocios, hoy detenido.

De acuerdo con información de C4 Jiménez, Diego Sebastián “N”, el principal señalado como presunto autor del multihomicidio, buscaba cobrar una deuda que, según su versión, el músico tenía.

Al no recibir el pago, el acusado habría optado por cometer el ataque con la intención de presionar a Meléndez para que le entregara el dinero:

Lo que han podido establecer las autoridades es que mientras iba asesinando a las víctimas, él le seguía exigiendo a Jonathan que le dijera dónde estaban las criptomonedas y dónde estaba el dinero que según él quería recuperar. C4 Jiménez

Mientras las investigaciones siguen su curso, en redes sociales han surgido cuestionamientos sobre Ana Paula, esposa de Jonathan Meléndez, y sobre una posible relación suya con el “negocio” mencionado en los reportes. Cabe subrayar que se trata únicamente de especulaciones de usuarios en plataformas digitales.

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Implicados en asesinato de Jonathan Meléndez / Redes sociales

¿Cuál es la canción que Camilo séptimo le dedicó a “Honás” Meléndez?

Hace apenas unas horas, Camilo séptimo, después de anunciar una pausa en conciertos, compartió una emotiva publicación, haciendo referencia al nuevo tema que lanzaron, como un homenaje a Honás.

Según los integrantes, la canción no nació bajo los parámetros habituales de la industria discográfica, sino de la necesidad de convertir el desconsuelo en memoria:

En memoria de nuestro hermano Honás y de su hermosa familia, que aunque ya no habitan este plano, permanecen por siempre en nuestros corazones. Camilo séptimo

El nombre de la canción es “Kundalini”, la cual, nació del amor, de la memoria y de una luz que trasciende el tiempo y la ausencia, en palabras de la propia agrupación.

Aquí parte de la letra de la emotiva canción:

“Velo que no se ve,

Desde que te fuiste,

Algo en mi se rompió,

Hermano dime,

¿Dónde estás?,

Háblame en sueños,

Te quiero escuchar,

Y en medio de esta sombra,

No logro comprender,

Lo que pesa me apodera,

No para de doler.”

Miles de seguidores han reaccionado a la canción, devastados pero agradecidos por la dedicatoria tan especial de sus compañeros.

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Camilo séptimo lanza canción tras muerte de “Honás” Meléndez / Redes sociales

¿Quiénes son los integrantes de Camilo séptimo?

Jonathan Meléndez, conocido como “Honas”, fue un músico mexicano que se desempeñó como tecladista, compositor y productor, y cuya carrera estuvo estrechamente ligada al crecimiento de la banda que ayudó a fundar: Camilo séptimo.

En 2013, Meléndez participó en la creación del grupo junto a Manuel Mendoza y Erik Vázquez, con quienes ya compartía relación profesional por haber colaborado antes en distintos proyectos musicales.

Camilo séptimo es una agrupación mexicana que mezcla synthpop, indie rock y música alternativa, y que ha logrado consolidarse en la escena musical del país. En años recientes ha llenado recintos de gran formato, como el Palacio de los Deportes y la Monumental Plaza de Toros , además de presentarse en festivales a lo largo de la República.

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