¿Odalys Ramírez y Pato Borghetti al borde del divorcio? “Se avecinan lágrimas en su matrimonio”, aseguran

En medio de los rumores de un presunto divorcio entre Jacqueline Bracamontes y su esposo Martín Fuentes, se especula que otra pareja del espectáculo estaría al borde de la separación. Se trata del matrimonio entre Odalys Ramírez y Pato Borghetti. Esto es lo que se sabe.

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Odalys Ramírez y Pato Borghetti se casaron en 2026 / Redes sociales

La supuesta crisis matrimonial entre Odalys Ramírez y Pato Borghetti

Odalys Ramírez y Pato Borghetti han conformado uno de los matrimonios más sólidos del mundo artístico. Por ello, muchos se sorprendieron cuando empezaron a circular rumores sobre una presunta separación.

Fue el periodista Álex Kaffie quien aseguró que la relación estaría corriendo peligro. A través de su columna en un medio de circulación nacional, habló sobre los presuntos problemas que podría estar enfrentando la pareja.

“Mi bola de cristal predice que se avecinan lágrimas en el matrimonio formado por Odalys Ramírez y Patricio Borghetti”. Álex Kaffie

No dio más detalles. Sin embargo, muchos interpretaron sus palabras como una posible crisis en el romance entre Odalys y Pato. Cabe mencionar que, hasta el momento, los famosos no han confirmado ni desmentido tener problemas en su matrimonio.

El último post que hicieron juntos data del 16 de julio. Es un video de cómo Pato y sus hijos sorprendieron a Odalys por su cumpleaños. El exconductor de ‘Venga la alegría’ le dedicó unas románticas palabras.

“La más hermosa del mundo, por dentro y por fuera. ¡Tenemos mucha suerte de que estés en nuestras vidas! Haces mejores a todos a tu alrededor. Te amo para siempre”, se lee. Al menos de forma pública, todo parece indicar que las cosas entre ellos están bien.

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Presunta crisis entre Odalys Ramírez y Pato Borghetti / Redes sociales

¿Por qué Odalys Ramírez quiso “sabotear” su relación con Pato Borghetti?

Esta no es la primera vez que se habla sobre conflictos entre Odalys Ramírez y Pato Borghetti. Hace algunos años, la conductora confesó que quiso “sabotear” su relación. Declaró que, antes de conocer a su hoy esposo, no pensaba en tener hijos ni en casarse.

Cuando comenzaron a salir, se sintió muy enamorada, algo que la desconcertó. Y es que empezó a planear un futuro con él, por lo que, de manera inconsciente, trataba de generar problemas en su romance.

“Cuando llega Pato, digo ‘esto no puede ser verdad’. Tan no puede ser verdad, pensé, que traté de boicotear nuestra relación desde el punto de vista de que él me decía ‘ay, qué linda’ y yo respondía ‘no te creo, eres actor’… Lo veía tan educado, tan amoroso, que decía ‘eso no existe, por Dios’”, puntualizó.

Relató que, con el tiempo, aprendió a disfrutar del gran amor que le tiene. Manifestó que Pato es el gran “amor de su vida” y no se arrepiente de haberse casado con él.

Odalys Ramírez y Pato Borghetti han enfrentado problemas en su romance / Redes sociales

¿Cuándo fue la boda entre Pato Borghetti y Odalys Ramírez?

El romance entre Pato Borghetti y Odalys Ramírez comenzó en 2011. Según ha contado el propio Pato, la conductora lo rechazaba al principio, pues no quería salir con alguien del medio artístico. Con el tiempo, ella aceptó sus sentimientos y empezaron un noviazgo.

En 2016, le dieron la bienvenida a su primera hija. Tres años después nació su segundo hijo. En ese entonces, él le propuso matrimonio. No obstante, la ceremonia tuvo que posponerse por el Covid-19 y la agenda laboral de ambos.

No fue hasta inicios de este 2026 que sorprendieron a todos al casarse. No lo anunciaron y simplemente mostraron fotos del evento mediante sus redes sociales. Unieron sus vidas en Cancún, Quintana Roo. El festejo fue sumamente privado. Solo asistieron 12 personas, las cuales eran muy cercanas a ellos.

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