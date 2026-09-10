Jacqueline Bracamontes lanza contundente mensaje tras rumores de divorcio; ¿confirma separación de Martín Fuentes?

Luego de que se reportara que Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes estarían al borde del divorcio, la actriz y conductora compartió un contundente mensaje en redes que parece ser una clara respuesta a los rumores. ¿Confirmó el fin de su relación? ¡Te contamos los detalles!

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Jacqueline Bracamontes y su esposo estarían al borde del divorcio, aseguran / Redes sociales

¿Por qué se dice que Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes están al borde del divorcio?

Tras la supuesta separación de Altair Jarabo y Frédéric García, ahora es Jacqueline Bracamontes quien enfrenta rumores de divorcio luego de conceder una entrevista en la que reveló el mayor problema que tiene con su esposo, Martín Fuentes.

De acuerdo con la protagonista de ‘Las tontas no van al cielo’, aunque su esposo suele hacer algunas ‘tonterías’ con sus hijas, en ocasiones llega a ser muy “aprehensivo”, lo que le ha impedido hacer actividades como pareja.

Jacqueline Bracamontes hizo inesperada revelación de su esposo, Martín Fuentes. / Instagram: @jackybrv

“De repente le digo: ‘Vámonos un fin de semana’ (Él me dice): ‘No, ¿y las niñas?’ (Le explico): ‘Viene tu mamá, mi mamá, vámonos’. (Él resalta): ‘No, es que no quiero dejarlas’”, relató Bracamontes; además, aseguró que desde hace casi cuatro años no pasan tiempo en pareja.

“La última vez que nos fuimos, creo que fue hace cuatro años. Nos fuimos de viaje y yo le pagué el viaje a Nueva Zelanda. Porque lo obligué, nos fuimos. Somos familia, pero también pareja”. Jacqueline Bracamontes

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¿Cuál fue la reacción de Jacqueline Bracamontes ante los rumores de divorcio de Martín Fuentes?

Jacqueline Bracamontes no mencionó estar en planes de divorcio a lo largo de la entrevista, pero sus palabras ocasionaron que algunos usuarios especularan que su esposo ya no quiere pasar tiempo con ella y solo usa de ‘pretexto’ a sus hijas.

Dichas especulaciones no han sido confirmadas por parte de Bracamontes, quien en medio de los rumores compartió un contundente mensaje en sus redes. Junto a un video bailando ‘Tiburon’ de Proyecto Uno, la actriz expresó: “Cuando me enseñan el chisme con fotos, videos, capturas y audios”.

Pese a no mencionar directamente lo dicho sobre su matrimonio, el video fue interpretado por algunos seguidores como una respuesta a los rumores. “Ojalá solo sea eso, chisme”, “Por ahí dicen que estás en crisis” y “Espero no sea cierta tu separación”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

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¿Cómo inició la historia de amor de Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes?

Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes se conocieron en 2010 tras una cita a ciegas organizada por el actor Juan Soler y su entonces esposa.

tras una cita a ciegas organizada por el actor y su entonces esposa. Tan solo un año después de su primera cita, Martín Fuentes, piloto de carreras y empresario, le pidió matrimonio a la actriz Jacqueline Bracamontes durante un viaje a París.

En 2013 le dieron la bienvenida a su primera hija y poco a poco fueron haciendo crecer la familia, por lo que actualmente son papás de cinco menores .

. Pese a los altibajos en la farándula, Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes celebraron en 2021 su décimo aniversario de bodas.

Hasta ahora, el matrimonio no se ha pronunciado directamente sobre los rumores de divorcio, pero su última publicación juntos ocurrió hace solo unos días.

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