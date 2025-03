Jacky Bracamontes recuerda trastornos alimenticios que sufrió: “Me desmayé varias veces”

Jacqueline Bracamontes, quien recientemente recordó el dolor de haber perdido a uno de sus gemelos, reveló que atravesó un desorden alimenticio poco después comenzar su carrera en Nuestra belleza México 2000 y Miss Universo en 2001.

En una entrevista con Yordi Rosado, la actriz y exreina de belleza compartió cómo esta difícil etapa afectó su salud, ya que adoptó dietas extremas sin contar con la supervisión de un especialista.

La experiencia comenzó en Francia, cuando Bracamontes enfrentó un aumento de peso significativo.

“Sí, un momento en Francia sí sufrí un poco de desorden alimenticio, porque fue cuando engordé mucho, y cuando fui consciente de que no me quedaba ningún pantalón, dije: ‘Esto se acabó'". Jacqueline Bracamontes

Jacqueline Bracamontes / Instagram: @jackybrv j

Checa: Jacqueline Bracamontes hace importante anuncio y rompe las redes

Jacqueline Bracamontes asegura que llegó a comer solo polvo de proteína

Fue entonces cuando inició un ciclo de dietas severas sin la orientación de un médico: “Me puse súper a dieta, de que comía polvo de proteína todo el día, verduras. Un día comía todo el día toronja. O sea, mal, porque no estaba guiada por una doctora”, explicó, destacando la importancia de recibir apoyo profesional para manejar estos casos.

A raíz de su régimen, Jacqueline Bracamontes llegó a perder kilos rápidamente y su estómago se redujo tanto que llegó a sentirse satisfecha con una sola manzana.

“Estaba descompensada. Me desmayé varias veces. Me acuerdo que me desmayé en San Diego, y mis papás me dijeron: ‘No me hagas arrepentirme de haberte mandado a Francia’”. Jacqueline Bracamontes

La situación alcanzó un punto crítico cuando su padre le planteó un ultimátum, pidiéndole que buscara ayuda profesional. Frente a esta intervención, Bracamontes aceptó la sugerencia y comenzó a recibir atención de especialistas, quienes la orientaron para desarrollar hábitos alimenticios más saludables.

“Me llevaron a un doctor. Me nivelé. Empecé a comer mejor. No me tuvieron que medicar, nada”, agregó. Afortunadamente, la actriz logró superar esta difícil etapa, y su estómago se fue adaptando, volviendo todo a la normalidad.

Checa: Sabine Moussier acusa a Jacky Bracamontes de hacerle tremenda grosería: “Yo tenía más carrera”

La actriz confesó lo duro que fue perder a uno de sus gemelos en su primer embarazo. / Instagram

Jacky Bracamontes sufrió la pérdida de su hijo en 2003

Jacky Bracamontes vivió una de las experiencias más dolorosas de su vida al perder a uno de sus gemelos durante su embarazo. La actriz y presentadora compartió en entrevista con Yordi Rosado, el difícil momento que atravesó, revelando la tristeza y el vacío que sintió al saber que uno de sus bebés había fallecido.

La pérdida fue un golpe duro, pero la resiliencia de la famosa le permitió seguir adelante con esperanza y agradecimiento por la bendición de su otra hija.

Jacky Bracamontes compartió con sus seguidores el inmenso apoyo que recibió de su esposo, Martín, y de sus seres queridos durante uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando perdió a uno de sus gemelos.

Años después, en un emotivo gesto de amor y recuerdo, la actriz y su esposo decidieron rendir homenaje al pequeño de una manera muy especial. Juntos, llevaron las cenizas de su hijo al mar en Miami, justo frente al departamento donde vivieron momentos importantes como familia.

Mira: Sabine Moussier acusa a Jacky Bracamontes de hacerle tremenda grosería: “Yo tenía más carrera”