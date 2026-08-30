Laura León: Así fue la escena que hizo en traje de Eva que provocó su divorcio, ¡por mostrar el tesorito!

Laura León ha sido una de las personalidades más icónicas del entretenimiento mexicano. Hace unos meses, sorprendió al confesar sus sentimientos por Pepillo Origel.

A propósito de su vida amorosa, ‘La tesorito’ compartió una anécdota que habría marcado el fin de su matrimonio con Daniel Santalucía, padre de sus hijos. Todo ocurrió a raíz de una escena que realizó para una película de ‘El indio’ Fernández.

¿Cómo fue la escandalosa escena que provocó la ruptura? Te contamos.

Leer: Laura León se derrite por Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo; asegura que “sí saben meterla”

Laura León / IG: @lauraleontv

¿Cómo fue la escena que provocó el divorcio de ‘la Tesorito’?

En entrevista para ‘El minuto que cambió mi destino’, Laura León contó que participó en una película dirigida por Emilio ‘El Indio’ Fernández, en la que tuvo que grabar una escena a caballo, pero ¡en traje de Eva!

La actriz recordó que lo último que quería era defraudar al afamado director. Sin embargo, un inconveniente con el caballo la puso en jaque, pues tuvo que hacer de todo para evitar caer del animal.

Una vez que lograron detener al caballo, ‘El Indio’ Fernández se acercó a ‘la Tesorito’ y la abrazó. El gesto no fue bien recibido por su entonces esposo, Daniel Santalucía, quien no reaccionó de la manera más amable.

La cantante y actriz cuenta que una vez que regresó a su casa después de la grabación, los papeles de divorcio estaban listos.

Leer: Maribel Guardia y Laura León se van a los gritos por unos vestidos: “Ya no me los quiere regresar” VIDEO

¿Quién era Daniel Santalucía, esposo de Laura León?

Daniel Santalucía fue un modelo argentino y el único hombre con quien Laura León estuvo casada.

Juntos tuvieron dos hijos y aunque su matrimonio terminó años después, ambos mantuvieron una relación cercana y Laura continuó refiriéndose a él con cariño.

Daniel Santalucía falleció en 2016, pero ‘la Tesorito’ guarda un lindo recuerdo de él y hasta la fecha, honra su memoria con respeto y amor por la historia que vivieron.

Leer: Laura León defiende a Vadhir Derbez ante denuncia por presunto abuso y le manda mensaje: “Se va a solucionar”

Laura León / Mezcalent

¿Cómo fue la historia de amor entre Daniel Santalucía y Laura León?

Laura León y Daniel Santalucía se conocieron cuando ella tenía 16 años, en el Hipódromo de las Américas. La cantante ha contado que quedó enamorada de él desde el primer momento. Santalucía era un modelo argentino y, pese a la oposición de los padres de Laura por su corta edad, la pareja decidió casarse cuando ella tenía 17 años.

Durante su matrimonio tuvieron dos hijos y permanecieron juntos aproximadamente siete años, hasta su divorcio. Laura ha contado en distintas ocasiones que la fama comenzó a generar problemas en su matrimonio y que Daniel no pudo lidiar con la exposición que estaba adquiriendo como artista.

Leer: Laura León sigue pensando en casarse con su novio ¡pese a que lo cachó vestido de mujer!