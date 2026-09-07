¿Jaqueline Bracamontes al borde del divorcio? Su esposo, Martín Fuentes, ya no la soporta, aseguran

En las últimas semanas, se ha comenzado a decir que varias parejas del medio artístico se separan. Hace tan solo unas semanas, se especuló que la actriz Altaír Jarabo y su esposo, Frédéric García, estaban al borde del divorcio.

En esta ocasión, está circulando el rumor de que Jaqueline Bracamontes y su esposo, Martín Fuentes, presuntamente estarían mal y hasta en riesgo de divorciarse. Te contamos qué se sabe.

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Jacqueline Bracamontes está casada con Martín Fuentes / Redes sociales

El divorcio de presuntamente Jacqueline Bracamontes y su esposo, Martín Fuentes

Hace poco, Jacqueline Bracamontes dio una entrevista en la que declaró uno de los mayores problemas que tiene con su esposo, Martín Fuentes. La actriz relató que Fuentes, en muchas ocasiones, se niega a tener citas o pasear con ella. Todo esto, bajo el argumento de que debe cuidar a sus hijas.

Bracamontes manifestó que esto le molesta un poco. Y es que, a su consideración, deberían tener momentos a solas para disfrutar de su relación.

“No es fácil y más que Martín tiene una aprehensión. Tú lo ves haciendo locuras, pero es muy aprehensivo con sus hijas. De repente le digo: ‘Vámonos un fin de semana’ (Él me dice): ‘No, ¿y las niñas?’ (Le explico): ‘Viene tu mamá, mi mamá, vámonos’. (Él resalta): ‘No, es que no quiero dejarlas’. La última vez que nos fuimos, creo que fue hace cuatro años. Nos fuimos de viaje y yo le pagué el viaje a Nueva Zelanda. Porque lo obligué, nos fuimos. Somos familia, pero también pareja”. Jacqueline Bracamontes

Destacó que no iba a rendirse para lograr que su pareja accediera a tener más citas. También dejó claro que Fuentes presuntamente también se está esforzando para dejar su “manía”.

Esto provocó muchos señalamientos en redes sociales. Varios internautas le han pedido que “se dé cuenta” de que, al parecer, “su marido no quiere estar con ella y solo usa a sus hijas como pretexto”. Algunas chicas hasta compartieron que sus parejas empezaron de esa forma y al final todo acabó en divorcio.

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¿Qué ha dicho Jacqueline Bracamontes sobre su presunto divorcio?

Hasta el momento, Jacqueline Bracamontes no ha confirmado ni desmentido los rumores que apuntan a un supuesto divorcio. La última publicación que compartió junto a su pareja data de finales de agosto.

A través de Instagram, subió una serie de fotos de una cita que tuvo con Martín Fuentes. Se les puede ver haciendo varias actividades como comer juntos o ir al concierto de los Backstreet Boys.

Cabe mencionar que Bracamontes y su esposo normalmente suelen subir imágenes y/o videos junto a sus hijos. Y es que los dos han dejado claro que su familia es lo más importante para ellos.

Jacqueline Bracamontes y su esposo no han dicho nada de los rumores sobre su presunto divorcio / Redes sociales

¿Cuándo fue la boda entre Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes?

Jacqueline Bracamontes es una de las actrices más queridas de México. En tanto que Martín Fuentes es un empresario y piloto de carreras. Se conocieron en 2010, en una cita a ciegas organizada por Juan Soler.

Empezaron a salir y, en ese mismo año, él le propuso matrimonio durante un viaje a Canadá. Al año siguiente se casaron y con el tiempo formaron una familia junto a cinco hijos. Su último embarazo, suscitado en 2018, fue de gemelos.

Llevan 16 años juntos y se han consolidado como una de las parejas más estables del medio artístico. En múltiples ocasiones, Bracamontes se ha dicho feliz junto a Martín y sus hijos.

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