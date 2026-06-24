Silvia Navarro confunde a un fan previo al partido del Mundial 2026 entre México y Chequia: VIDEO

Este miércoles 24 de junio, se llevará a cabo el partido del Mundial 2026 entre México y Chequia en el Estadio Azteca. Previo a este enfrentamiento, Silvia Navarro protagonizó un momento divertido al confundir a un fan que le pidió una foto. Te contamos todo lo que pasó.

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Silvia Navarro se vuelve viral en redes sociales / Redes sociales

El momento viral entre Silvia Navarro y su fan previo al partido México vs. Chequia

Silvia Navarro se encontraba haciendo una transmisión en vivo por las calles de la Ciudad de México. En algún punto, un fan la reconoció y le pidió una fotografía. De forma amable, la actriz accedió a su petición.

El momento divertido ocurrió cuando Navarro le preguntó cuál era su pronóstico para el partido de México vs. Chequia. El joven, de hasta ahora identidad desconocida, aparentemente se puso nervioso y le contestó:

“Pues yo creo que no va a llover, no tiene que llover”.

La celebridad se apresuró a aclararle que quería su opinión acerca de los posibles resultados de la justa deportiva de hoy. El fan, un poco apenado, le dijo que esperaba una victoria para México de 2-1.

“Muy bien, 2-1. Muy bien”. Silvia Navarro

La escena no pasó desapercibida en redes sociales. La mayoría de los internautas señalaron que, probablemente, el chico se emocionó al ver a Silvia y por ello no pudo concentrarse en lo que le estaban preguntando. Estos son algunos comentarios que se pueden leer:

“Yo estaría igual. Esa mujer es bellísima”.

“Lo peor es que sí estaba lloviendo”

“No lo juzgo porque yo sería ese”

“Ella es bien amable con los fans”

“Yo también me hubiera puesto nervioso si me hablara Silvia Navarro”

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Yo también me hubiera puesto nervioso si me habla Silvia Navarro JAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/IX4k7tuoJM — Roberto Haz (@tudimebeto) June 24, 2026

¿Qué dijo Silvia Navarro sobre su fan confundido?

Hasta el momento, Silvia Navarro no ha hecho comentarios sobre lo ocurrido con su fanático. En tanto que los usuarios siguen aplaudiendo la gran cercanía y amabilidad que siempre les ha mostrado a sus fanáticos.

Y es que, en redes sociales, hay muchos testimonios afirmando que Navarro nunca se ha portado mal con el público y jamás se ha negado a una foto. Incluso han declarado que, si no tiene mucha prisa, trata de convivir un poco con sus fans.

Silvia Navarro es conocida por ser amable con sus fans / Redes sociales

¿Quién es la pareja de Silvia Navarro?

Silvia Navarro está pasando por una gran etapa en su vida. No solo regresó a las telenovelas con el remake de ‘Amor en custodia’, que lleva el nombre de ‘Guardián de mi vida’, sino que también está más enamorada que nunca.

Desde hace algún tiempo, la actriz está saliendo con el modelo y actor argentino Fabricio Mercado. Aunque ambos han querido ser discretos en cuanto a su relación, se muestran muy felices en redes sociales.

En su momento, una fuente cercana a ellos contó para TVNotas que él es quien no ha querido que se comparta mucho sobre su romance, ya que deseaba que lo conocieran más en México por su faceta como actor.

“Antes sí lo hacían, pero a Silvia nunca le ha gustado estar en el ojo público de esta manera. Eso él lo entiende a la perfección, pues también quiere darse a conocer como actor y no como el novio de ella. De hecho, a los eventos, cuando saben que habrá prensa, llegan por separado. Ya cuando ven que no están en el ojo, se juntan, pero todos sabemos que se quieren”, relató.

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