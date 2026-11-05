¿Pablo Lyle no quedaría libre en diciembre? Aseguran que actor NO tocaría la calle, ¿por qué? Esto se sabe

Tras los rumores que indicaban que el actor Pablo Lyle pudiera quedar libre de manera definitiva, un nuevo “detalle” impediría que el intérprete mexicano disfrutara su libertad. A pesar de ya tener propuestas de trabajo, esto es lo que pasaría con él. Te contamos.

¿Pablo Lyle volvería a la cárcel tras libertad? / Redes sociales/Mezcalent

¿Por qué el actor Pablo Lyle se encuentra en la cárcel actualmente?

Todo comenzó el 31 de marzo de 2019, cuando Pablo Lyle se dirigía al aeropuerto acompañado de su entonces esposa, Ana Araujo, sus hijos y su excuñado. En el camino se vio envuelto en una discusión de tránsito con Juan Ricardo Hernández, de 63 años.

Durante el altercado, el actor golpeó a Hernández, quien cayó y se pegó en la cabeza. El hombre falleció unos días más tarde en el hospital a causa de la gravedad de la lesión. Lyle fue arrestado y, aunque posteriormente recuperó su libertad al pagar una fianza, enfrentó cargos por homicidio involuntario.

La pandemia de Covid-19 retrasó el proceso judicial, y mientras tanto el actor permaneció en arresto domiciliario. El juicio formal no inició sino hasta 2022, y en octubre de ese año fue declarado culpable. La sentencia fue de cinco años de cárcel, más ocho de libertad condicional.

Además, el tribunal le ordenó cumplir 500 horas de servicio comunitario y tomar cursos para el manejo de la ira. Los familiares de la víctima aspiraban a que la pena fuera más severa.

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Pablo Lyle en prisión por homicidio / Instagram

Rumores indican que Pablo Lyle quedaría libre en diciembre de 2026

En los últimos meses ha cobrado fuerza el rumor de que Pablo Lyle podría quedar en libertad antes de lo previsto. Distintos medios han señalado que su tiempo en prisión se acortaría por buena conducta, aunque aún tendría que cumplir con lo que resta de su sentencia: los años de libertad condicional y las horas de servicio comunitario.

José Elías Moreno afirmó no contar con datos confirmados al respecto, pero se ha mencionado que el actor saldría el próximo 29 de diciembre.

Además, se dice que Lyle ya tendría trabajo esperándolo al salir. El productor Juan Osorio aseguró en su momento que quería darle un papel en alguna telenovela.

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Pablo Lyle quedaría libre en diciembre / Redes sociales y canva

¿Pablo Lyle volvería a la cárcel tras quedar en libertad?

A pesar de que el panorama parece alentador para Pablo Lyle y la posible libertad en este 2026, la cosa podría cambiar de manera abrupta tras la reciente declaración de un abogado.

Pablo sufre de un problema migratorio, ya que al estar encarcelado su situación no ha podido ser atendida, por lo que además de ser deportado, no pisaría la calle, según el abogado Carlos González:

Él no va a salir a la calle, porque él tiene un aguante de inmigración. Cuando sucede eso, no te sueltan a la calle. Ellos se comunican con inmigración, con ICE, y los agentes de inmigración vienen a la cárcel, te recogen desde la cárcel y te llevan a una cárcel de ICE. Abogado Carlos González

Por otra parte, se señaló que este proceso podría irse realizando durante la condena de Pablo Lyle, por lo que el actor SÍ podría quedar libre como muchos esperan. ¿Cuál será el desenlace?

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