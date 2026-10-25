Él es el nuevo novio de Ana Araujo, exesposa de Pablo Lyle, a meses de la probable salida del actor de la cárcel

La situación de Pablo Lyle ha sido polémica desde su encarcelamiento, más aún porque muchos se preguntaban sobre la familia del actor. Luego de que presuntamente pudiera quedar libre, internautas señalaron que la exesposa del intérprete ya presume su relación en redes sociales. ¿Con quién?

Pablo Lyle y Ana Araujo separados tras encarcelamiento del actor / Redes sociales e IG: @pablolyle

¿Cuándo podría quedar libre el actor, Pablo Lyle, tras ser culpable de homicidio?

Durante el proceso judicial, los abogados de Pablo Lyle sostuvieron que el actor había actuado en defensa propia; sin embargo, el tribunal no aceptó ese argumento y lo condenó a cinco años de prisión, además de ocho años de libertad condicional.

En un principio se creía que recuperaría su libertad hasta 2027, pero la periodista Tanya Charry reveló que su salida podría darse el 29 de diciembre de 2026, aparentemente gracias a su buen comportamiento tras las rejas.

Mientras tanto, diversos compañeros del medio artístico han expresado su respaldo al actor, y esperan que pueda retomar su carrera pronto. ¿Será que en 2026 queda libre?

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Pablo Lyle en constante contacto con sus hijos / Mezcalent

¿Quién es el nuevo novio de Ana Araujo, exesposa de Pablo Lyle?

Después de que Ana Araujo y Pablo Lyle se divorciaron debido a la situación legal del actor, fue ella la que decidió darse una nueva oportunidad en el amor, haciendo público su romance con el fotógrafo Marco Lavín, aproximadamente en septiembre de 2023 .

El novio de Araujo, de lo que se conoce sobre él, se sabe que es fotógrafo, pues en sus redes sociales comparte algunas postales que toma.

Además de la fotografía, Lavín también es estilista y tiene varios proyectos propios. Entre ellos destacan:



Good Hood Cafe , una barra de café;

, una barra de café; Seaside Films , su perfil de fotografía; y

, su perfil de fotografía; y las peluquerías Seaside hair y Seaside hair Palmeira.

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Ana Araujo y Marco Lavín / Redes sociales

¿Cómo es la relación actual entre Ana Araujo y Pablo Lyle?

Ana Araujo habló hace unas semanas sobre la relación que ella y Pablo Lyle llevan debido a sus hijos en común, ya que, aunque en un principio no fue fácil para ellos, poco a poco se acostumbraron a al situación:

Mis hijos ya tienen casi ocho años con esta situación de vida, se les hace algo normal, común. Hay momentos donde lo extrañan, tienen comunicación con él. Ana Araujo

Ana reconoce que el respaldo familiar ha hecho más llevadera la situación para sus hijos, quienes han crecido en un ambiente sano y con apoyo emocional.

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