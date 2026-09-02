¿Pablo Lyle ya tendría trabajo cuando quede libre? El Güero Castro habla de su regreso a televisión: "¿Por qué no?”

El tema legal de Pablo Lyle ha vuelto a tomar relevancia, luego de que se diera a conocer la fecha en la que el actor podría recuperar su libertad.

Tras darse a conocer este dato, también surgió la duda sobre qué pasará con el actor una vez que recupere su libertad y si buscará retomar su carrera en la actuación, luego de varios años alejado de las cámaras.

Al respecto, José Alberto ‘el Güero’ Castro, uno de los productores más reconocidos de Televisa, fue cuestionado sobre la posibilidad de volver a trabajar con Pablo Lyle. ¿Ya le ofreció trabajo?

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Pablo Lyle / Mezcalent

¿Por qué Pablo Lyle está encarcelado en Estados Unidos?

Pablo Lyle está en prisión en Estados Unidos luego de ser declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, quien falleció tras recibir un golpe del actor durante un altercado vial ocurrido en Miami en 2019.

El conflicto comenzó por un incidente de tránsito. La víctima bajó de su vehículo y se acercó al automóvil en el que viajaba el actor junto con familiares. En la confrontación, Lyle le dio un puñetazo. Hernández cayó al pavimento, sufrió una lesión cerebral y murió cuatro días después en el hospital.

En octubre de 2022, un jurado declaró culpable a Lyle y en 2023, le dictaron sentencia de cinco años de prisión y ocho de libertad condicional.

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Pablo Lyle / Mezcalent

¿Cuándo saldrá Pablo Lyle de prisión?

Con la condena inicial que recibió el actor, se esperaba que Pablo Lyle permaneciera en prisión hasta septiembre de 2027.

Sin embargo, recientemente trascendió que su fecha de liberación podría adelantarse debido al buen comportamiento que habría mantenido durante su estancia en prisión, así como al tiempo que pasó bajo arresto domiciliario mientras se desarrollaba su proceso legal.

De acuerdo con esta información, el actor podría recuperar su libertad este mismo año, específicamente el próximo 29 de diciembre de 2026.

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Pablo Lyle / Mezcalent

‘El Güero’ Castro le abre las puertas a Pablo Lyle para regresar a la televisión

El hermano de Verónica Castro, habló sobre Pablo Lyle y la posibilidad de volver a colaborar con el actor en alguno de sus próximos proyectos.

Al ser cuestionado sobre si estaría dispuesto a trabajar nuevamente con él, el productor aseguró que no dudaría en darle una oportunidad en alguna de sus producciones, pues consideró que un error no define toda la trayectoria que Pablo Lyle ha construido a lo largo de su carrera.

Asimismo, ‘El güero’ Castro expresó su deseo de que el actor pueda rehacer su vida una vez que recupere su libertad y tenga la oportunidad de retomar su camino tanto en lo personal como en lo profesional.

Ante la noticia de una liberación anticipada, la exesposa de Pablo Lyle contó que mantienecuna buena relación con él, por el bien de sus hijos. ¿Será que el actor regresa a la actuación apenas salga de prisión?

"¿Por qué no? Era un buen actor, es un cuate galán. Digo, los errores en la vida los cometemos todos... o espero que él pueda rehacer su vida, pueda retomar su carrera, pueda retomar su familia.” ‘El güero’ Castro

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