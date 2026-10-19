Ex de Pablo Lyle presume a su novio tras revelarse que actor podría quedar “libre": ¡Criticada por ¿olvidarlo?!

El actor mexicano, Pablo Lyle, se encuentra en la cárcel desde el 2023, luego de un complicado proceso legal que lo involucró por homicidio. Ante esto, muchos se han preguntado por su familia, pues tuvo hijos con Ana Araujo. Tras manejarse la posibilidad de que quede libre próximamente, ¿su familia lo espera?

Pablo Lyle y Ana Araujo fueron esposos / Redes sociales e IG: @pablolyle

¿Por qué el actor de Mirreyes vs. godínez, Pablo Lyle, está en la cárcel?

Pablo Lyle (quien pudiera recibir su libertad mucho antes) vivía un importante momento en la actuación hace casi 10 años, formando parte de reconocidos proyectos en la pantalla grande, pero todo cambió el 31 de marzo de 2019, en Miami, Florida.

En aquella fecha, Lyle se vio envuelto en una discusión de tránsito con Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano. Lyle le propinó un golpe en el rostro y Hernández cayó al suelo de manera abrupta.

A raíz del impacto, Hernández sufrió un traumatismo craneoencefálico y murió cuatro días después. Lyle fue hallado culpable de homicidio involuntario y actualmente cumple una pena de cinco años en una prisión de Florida (desde 2023).

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Pablo Lyle cumple condena de cinco años en prisión / Mezcalent

Exesposa de Pablo Lyle presume su noviazgo tras encarcelamiento del actor mexicano

La relación entre Ana Araujo, ex de Pablo Lyle, y Marco Lavin se hizo pública aproximadamente en septiembre de 2023, justo el mismo año del encarcelamiento del actor.

En una reciente publicación de Araujo en redes sociales, se ve disfrutando de una fiesta y, en una foto, posando justo a Marco, algo que no pasó desapercibido por seguidores tanto de ella, como de Lyle.

A pesar de todo, varios comentarios fueron en contra de Araujo, afirmando que “muy pronto” se olvidó de Pablo:



“ Él se bajó del carro todo ‘agresivo’ a proteger a su esposa e hijos, y ella hoy con otro ”,

”, “ Mujer ridícula ” y,

” y, “ Miren nada más lo que le paso a este ”.

Cabe resaltar que otros más creen que Lyle es víctima de sus acciones y “agresividad”, pues esto le causó que perdiera a su familia.

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¿Cuándo podría quedar libre el actor Pablo Lyle?

Durante el juicio, la defensa de Pablo Lyle intentó demostrar que el actor actuó en defensa propia, pero el tribunal lo sentenció a cinco años de cárcel y ocho de libertad condicional.

Al principio se pensaba que saldría en 2027, pero la periodista Tanya Charry informó que podría quedar libre el 29 de diciembre de 2026, al parecer por su buena conducta.

Además, varios colegas del medio artístico le han mostrado su apoyo, y el productor Juan Osorio ya le ofrecería trabajo a Pablo Lyle para cuando recupere su libertad. ¿Pronto saldrá?

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