En medio del cumpleaños 40 del actor Pablo Lyle y las especulaciones sobre la posible fecha en que saldrá de la cárcel, en redes comenzó a circular una fotografía de cómo luce actualmente el intérprete de melodramas como La sombra del pasado y Corazón que miente. ¿Ya la viste? ¡Aquí te contamos todos los detalles!

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Pablo Lyle celebra su cumpleaños 40 en prisión. / Mezcalent

¿Cuál es la fecha en que Pablo Lyle podría salir de la cárcel?

En los últimos meses han surgido varios reportes en los que se señala que Pablo Lyle podría quedar en libertad el próximo mes de diciembre. Pese a que no hay información oficial sobre su salida de la cárcel, se habla de que la fecha tentativa sería el 29 de diciembre de 2026.

Pese a que su tiempo en prisión no sería cubierto completamente, se ha mencionado que su salida estaría relacionada con su buen comportamiento y el tiempo que ya había permanecido antes bajo custodia. Cabe recordar que anteriormente, durante el funeral del papá del actor, sus hermanos también dejaron entrever que pronto obtendría su libertad.

“Ese es el final de la sentencia. Se cumple pronto. También hay un proceso que tiene que suceder y confío en que todo va a fluir en orden para que él pueda volver. Él ha estado haciendo un trabajo allí y haciendo que ese tiempo cuente”, compartieron con los micrófonos de ‘Ventaneando’.

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Pablo Lyle podría salir en diciembre de 2026 de prisión. / Mezcalent

¿Cuánto tiempo lleva Pablo Lyle en prisión?

Fue el pasado 31 de marzo del 2019 cuando Pablo Lyle viajaba junto a su cuñado cuando tuvo un altercado con Juan Hernández , a quien el actor le dio un puñetazo que lo dejó noqueado. Aunque el actor huyó de la escena registrada en Miami, Florida , fue detenido al llegar al aeropuerto, pero consiguió su libertad tras pagar una fianza de casi 100 pesos.

cuando viajaba junto a su cuñado cuando tuvo un altercado con , a quien el actor le dio un puñetazo que lo dejó noqueado. Aunque el actor huyó de la escena registrada en fue detenido al llegar al aeropuerto, pero consiguió su libertad tras pagar una fianza de casi 100 pesos. Cuatro días después de lo ocurrido, Juan Hernández perdió la vida por un traumatismo craneoencefálico debido al golpe que recibió por parte del actor, por lo que un juez lo puso bajo arresto domiciliario con un grillete de seguridad y le impuso una fianza de 1 millón de pesos.

por un traumatismo craneoencefálico debido al golpe que recibió por parte del actor, por lo que un juez lo puso bajo con un grillete de seguridad y le impuso una fianza de 1 millón de pesos. Tras un juicio iniciado en septiembre de 2022, el actor fue declarado culpable en febrero de 2023 y sentenciado a 5 años de prisión, 8 de libertad condicional, 100 horas de servicio comunitario y un curso obligatorio de manejo de la ira.

Cabe mencionar que, aunque el actor salga de la cárcel el siguiente mes, no será puesto en libertad de manera inmediata, pues deberá pasar por un proceso migratorio ante las autoridades estadounidenses.

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Pablo Lyle está en la cárcel desde 2023. / Fotos: Archivo TVNotas, redes sociales y rortesía Pavel Antón

¿Cómo luce actualmente Pablo Lyle tras su cumpleaños número 40 en prisión?

Mientras en TVNotas te contamos que Pablo Lyle ya está contemplando la idea de regresar a la pantalla al conseguir su libertad, en redes se comenzó a difundir una imagen en la que se ve cómo luce actualmente el galán de melodramas a pocas semanas de poder conseguir su libertad y regresar a México,

La cuenta de ‘Doña Carmelita’ difundió la imagen el pasado 18 de septiembre y escribió: “Así luce actualmente el actor Pablo Lyle, quien hoy cumple 40 años, y que saldrá libre el próximo 29 de diciembre, tras haber cumplido una condena de 5 años por homicidio involuntario”.

Hasta ahora, la noticia de su posible salida ha comenzado a emocionar a varios de sus colegas en México, quienes tuvieron la oportunidad de coincidir con él y podrían volver a unirse en los próximos meses en los foros de grabación.

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