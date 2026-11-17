La pesadilla que vive Pablo Lyle desde el 31 de marzo de 2019 parece estar a punto de llegar a su fin, ya que se ha comentado que a finales de diciembre quedaría en libertad, tras su sentencia por golpear a un hombre que falleció a los pocos días del incidente.

Ahora, Lyle se encuentra muy activo con sus abogados, revisando qué sucederá cuando esto pase. Una fuente cercana a su familia nos platicó: “Pablo se encuentra muy emocionado ante su inminente salida de prisión. Ya está contando los días, aunque tiene cierta incertidumbre sobre su futuro”.

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Pablo Lyle estaría en busca de trabajo desde la cárcel. / Fotos: Archivo TVNotas, redes sociales y rortesía Pavel Antón

¿Cuáles son los planes que tiene Pablo Lyle ahora que recupere su libertad?

“A pesar de estar en la cárcel, Pablo ya comenzó desde hace unos meses a buscar trabajo y es que le urge generar ingresos ahora que esté en libertad. Prácticamente se quedó con nada, debido a todo lo que ha gastado debido a lo que le ocurrió en los últimos 7 años”.

El actor decidió poner manos a la obra. “Tiene gente que ya se ha comunicado tanto con las televisoras de México como con las casas productoras, para ofrecer sus servicios, y no es que busque nuevamente (papeles) de protagonista, él lo que desea es estar activo tan pronto pueda”.

“Sin embargo, no se ha concretado nada hasta el momento, ya que nadie te da trabajo sin tener primero la certeza de ver que ya estás libre y, segundo, que se pueda definir con exactitud tu situación legal”.

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Pablo Lyle no ha concretado un proyecto para cuando tenga su libertad. / Mezcalent

¿Qué se sabe sobre la situación legal actual del actor Pablo Lyle?

Y es que con la salida de la cárcel de Pablo no se acaba todo. “Él todavía debe enfrentar un procedimiento ante las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que decidirá si es deportado a México, lo cual es lo más probable, o bajo qué términos se resuelve su permanencia en EU”.

A Pablo le gustaría concretar alguna oferta de trabajo antes de salir de prisión, para que le ayude en ese objetivo. “Aunque es casi un hecho la deportación, con esto de la búsqueda del trabajo, sus abogados podrían mostrar que él ya tiene oportunidades que lo van a llevara ser un hombre productivo. Esto puede influir y tener más elementos para que lo deporten lo más pronto a México, que no se retrase ese proceso”.

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Pablo Lyle en espera de conseguir su libertad. / Mezcalent

¿Por qué Pablo Lyle tiene deseos de regresar a México?

“Él nos ha comentado que su deseo es poder regresar a México. Ahí es donde están sus hijos, hermanos, familia. Y acá es donde, por ejemplo, el productor Juan Osorio, que ha manifestado en reiteradas ocasiones que le dará trabajo, lo puede emplear, así como otros productores, tanto de TV como de cine, que lo estiman mucho”.

“Recordemos que, en México, Pablo ya tenía una carrera consolidada, ya era protagonista en TV y en cine. Sus proyectos eran un éxito, la gente lo quería mucho y las personas del medio también lo adoraban, porque siempre era muy accesible y dispuesto. En Estados Unidos le sería más difícil encontrar trabajo y pues tampoco tiene el dinero suficiente como para sortear la vida cara de allá”.

Nos platicaron que, por momentos, Pablo ha tenido dudas sobre su futuro profesional. “De repente ha dicho que él ya no quiere regresar al medio artístico, para ya no estar en el ojo público. Ha sido sumamente hermético durante su estancia en prisión y ha llegado a pensar en poner un negocio o emplearse en otra cosa, donde no todo el tiempo le estén recordando su pasado en entrevistas”.

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Juan Osorio ya se ha mostrado interesado en trabajar con Pablo Lyle. / Fotos: Archivo TVNotas, redes sociales y rortesía Pavel Antón

¿Qué estudió Pablo Lyle mientras estuvo en la cárcel?

“Además, durante su estancia en la cárcel estudió Derecho y en una de esas nos sorprende como abogado. Aunque al final como que se impone su amor por la actuación”.

Su familia está muy nerviosa ante lo que viene. “Obviamente, el hecho de saber que quedará en libertad ya les da una enorme tranquilidad y felicidad, pero están con la incertidumbre de en qué términos se da la deportación y toda la cuestión jurídica”.

“Lo que sí tienen claro es que lo van a arropar con amor y todo lo que no han podido vivir, mientras él ha atravesado esta pesadilla”, concluyó.

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Pablo Lyle tiene en México a su familia. / Fotos: Archivo TVNotas, redes sociales y rortesía Pavel Antón

Cronología del caso de Pablo Lyle

El 31 de marzo de 2019 , el auto en el que viajaba Pablo y su familia (manejado por su cuñado), se atravesó con el de Juan Hernández . El cuñado se bajó a reclamarle al señor y Pablo lo enfrentó, le dio un puñetazo y el hombre cayó noqueado. El actor huyó, pero al llegar al aeropuerto fue detenido. Quedó en libertad tras pagar una fianza de casi 100 mil pesos.

, el auto en el que viajaba Pablo y su familia (manejado por su cuñado), se atravesó con el de . El cuñado se bajó a reclamarle al señor y Pablo lo enfrentó, le dio un puñetazo y el hombre cayó noqueado. El actor huyó, pero al llegar al aeropuerto fue detenido. El 4 de abril de 2019 , tras estar en coma por 4 días, Juan murió debido al golpe . El juez le impuso a Pablo arresto domiciliario, una fianza de casi 1 millón de pesos y usar un grillete de seguridad.

, tras estar en coma por 4 días, . El juez le impuso a Pablo arresto domiciliario, una fianza de casi y usar un grillete de seguridad. En marzo de 2021 , al actor le otorgaron la libertad condicional sin límite de horario.

, al actor le otorgaron la libertad condicional sin límite de horario. En abril de 2022 le incrementaron la fianza a 1 millón de pesos .

le incrementaron la fianza a . El juicio en su contra inició en septiembre de 2022 y 1 mes después fue declarado culpable. En febrero de 2023 fue sentenciado a 5 años de prisión, 8 de libertad condicional, 100 horas de servicio comunitario y un curso obligatorio de manejo de la ira.

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Cronología del caso de Pablo Lyle. / Fotos: Archivo TVNotas, redes sociales y rortesía Pavel Antón

¿Cuál es la trayectoria artística de Pablo Lyle?

Es originario de Mazatlán , Sinaloa , y tiene 39 años .

, , y tiene . Debutó en 2006, en telenovelas como Código postal . Le siguieron Verano de amor , Una familia con suerte , Cachito de cielo y Por siempre mi amor .

Le siguieron y En 2014 consiguió su primer protagónico en telenovelas, con La sombra del pasado . A partir de ahí ya no dejó de estelarizar proyectos, entre ellos: Corazón que miente y Mi adorable maldición .

. A partir de ahí ya no dejó de estelarizar proyectos, entre ellos: En teatro, fue uno de los protagonistas de la obra Cuatro x, mientras que en cine estelarizó Mirreyes contra Godínez.

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Paco Lalas, productor interesado en el regreso de Pablo Lyle. / Fotos: Archivo TVNotas, redes sociales y rortesía Pavel Antón

¿Quiénes son los productores que están dispuestos a trabajar con Pablo Lyle?

Juan Osorio:

“Con Pablo tengo una amistad desde hace años. A las personas a veces nos toca vivir experiencias difíciles, pero siempre la vida nos da una segunda oportunidad, y en ese momento crecemos, maduramos. Yo soy el primero en percibir que viene un Pablo Lyle muy diferente, una persona a quien estos años le ha servido la experiencia de evolución. Él va a ser mejor padre de lo que es”.

“Ha vivido la experiencia más fuerte de perder a su padre y no estar con él, y por supuesto que, si Dios quiere que tenga oportunidad en la siguiente producción que yo tenga, pensaré inmediatamente en él, porque aparte es un gran actor. En este momento su mente necesita estar ocupada en lo que él sabe hacer, para lo que nació, y le irá muy bien. En mi siguiente proyecto estaremos”.

Gerardo Quiroz, productor interesado en el regreso de Pablo Lyle. / Fotos: Archivo TVNotas, redes sociales y rortesía Pavel Antón

Gerardo Quiroz:

“Con mucho gusto podríamos hacerle una oferta de trabajo, porque sabemos que ha pasado un trago amargo, que él no tenía la intención de que sucediera lo que pasó y merece una oportunidad, para que poco a poco vaya normalizando su vida. Aunque sabemos que no será al 100%, el trabajo distrae y dignifica”.

Omar Suárez:

“Pablo trabajó conmigo en Divorciémonos mi amor. Yo creo que fue la última puesta teatral antes de esta situación en la que se vio envuelto. No solo fue un actor que me dio resultados excelentes en su momento, sino que también es una persona a la que estimo, es respetable, y por supuesto que le daría trabajo siempre”.



Paco Lalas:

“Lo que pasó con Pablo fue un segundo muy desafortunado que le cambió la vida. Nadie está exento de que nos pueda pasar. Yo creo mucho en las segundas oportunidades. La lección estuvo dada, y feliz le daría trabajo. Lo que nos queda es apoyar a la gente cuando la vida nos da un revés. Tuve la oportunidad de conocerlo. Es un tipazo y un excelente actor”.

Omar Suárez, productor interesado en Pablo Lyle. / Fotos: Archivo TVNotas, redes sociales y rortesía Pavel Antón

Antonio Escobar:

“En estos momentos no le daría una oportunidad a Pablo, debido a que su temperamento lo llevó a desencadenar la muerte de una persona y está pagando por eso. Qué bueno que salga, que le den otra oportunidad. Yo, bajo mi producción, tengo la responsabilidad de cuidar todo, y sobre todo la vida humana. Entonces, si esta segunda oportunidad no está avalada por un documento y una observación psicológica, donde tengamos la confianza y la seguridad de que no va a explotar y puedan pasar acontecimientos desagradables, no lo haría”.

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