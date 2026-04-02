Pedrito Sola explota vs. Tania Rincón, conductora de Hoy: “No importa... Ya no es mi amiga”, ¿hubo pleito?

Donde antes había risas y camaradería, hoy hay silencio incómodo. Pedro Sola sorprendió al confesar que su amistad con Tania Rincón está completamente rota, y que lejos de dolerle, ya no le interesa arreglarla, dice, pero en el foro no le creen. Te contamos qué pasó, qué recuerda Sola, por qué cree que Tania lo ignora y desde cuándo dejaron de hablarse.

Mira: ¿Pedro Sola tacha de mentirosa a Martha Figueroa? Ella responde a la polémica ¡que se armó por Daniel Bisogno!

Pedro Sola / Instagram: @tiopedritosola

¿Por qué Pedro Sola asegura que Tania Rincón ya no es su amiga?

La bomba estalló en plena transmisión de Ventaneando, cuando Pedro Sola volvió a sacar a relucir un tema que, según sus propias compañeras, ya debería quedar en el pasado: su distanciamiento con Tania Rincón.

Todo ocurrió mientras el programa analizaba un tema completamente distinto, relacionado con Erik Rubín y la convivencia actual una de sus exparejas. Fue ahí cuando Pedro hizo una asociación que nadie esperaba y trajo a la conversación el nombre de la conductora de Televisa.

Mónica Castañeda no tardó en reaccionar y le lanzó un comentario directo, casi como regaño al aire: “Cada vez que mencionamos el nombre de Tania, sales con lo mismo; ya deja ese rencor”.

Pero, Pedro estaba lejos de soltar el tema. Al contrario, dejó claro que la relación está rota y que ya no tiene interés alguno en recomponerla. Con gesto serio, explicó que aunque antes se llevaban muy bien, hoy Tania simplemente lo ignora.

“Tan bien que me llevaba yo con ella y ahora ya no me habla”, acusó el conductor, dejando claro que el distanciamiento no es reciente ni cosa de un solo encuentro.

Lee: Pedro Sola vuelve a cometer error ¡en vivo en aniversario de Ventaneando! ¿Igual que la mayonesa? VIDEO

¿Qué pasó entre Pedro Sola y Tania Rincón cuando trabajaban en TV Azteca?

Para entender el conflicto hay que regresar a la época en la que ambos coincidían dentro de TV Azteca. Según recordó el propio Pedro Sola, durante esos años la relación con Tania Rincón era excelente.

Él mismo se describió como “requetebuenos compañeros”, dejando entrever que había confianza, cercanía y una dinámica laboral positiva. Por eso, el cambio de actitud de la conductora le resulta tan desconcertante.

Aunque Pedro admite que no recuerda con exactitud el momento en el que todo se fracturó, sí tiene una teoría muy clara. Cree que todo comenzó a deteriorarse por un comentario que se hizo al aire sobre la vida sentimental de Tania.

El conductor recordó que durante la cobertura del Mundial de Catar 2022, en Ventaneando se habló de que Tania habría tenido una salida con un hombre mientras estaba en ese viaje internacional.

“Yo creo que, un día aquí comentamos que se había ido al Mundial de Catar y que salió con un chavo, algo así”, explicó Pedro.

En ese momento, Tania Rincón aún estaba casada, por lo que el comentario pudo prestarse a interpretaciones incómodas y rumores que no cayeron nada bien fuera de cámaras.

Lee: Pedro Sola destroza el lujoso menú del Nodal Fest: “Tan fácil que es comerse un pollo”

¿Cuándo se dio cuenta Pedro Sola de que Tania Rincón lo ignoraba?

Aunque durante un tiempo creyó que podía tratarse de simples malentendidos, Pedro Sola asegura que hubo un momento clave en el que confirmó que Tania Rincón ya no quería tener ningún tipo de trato con él.

Fue durante un evento público en el que ambos coincidieron, junto a otras figuras del medio. Pedro relató que al ver a Ferka acercarse emocionada a saludarlo, pensó que Tania haría lo mismo. Por educación y quizá también por nostalgia, se levantó esperando el saludo que nunca llegó.

Pedro Sola “Me extraña (que no le hable). Un día fui a un evento donde estaban Ferka y ella en entrevistas y cuando terminaron, vino (Ferka) volada (a saludarlo) y yo pensé que ella también venía y me levanté, pero no”

Mónica Castañeda intentó suavizar la situación, sugiriendo que tal vez Tania no lo vio o que simplemente pasó de largo sin mala intención. Rosario Murrieta incluso quiso saber cómo estaba tan seguro de que ya no le hablaba.

Sin embargo, Pedro se mostró escéptico y hasta soltó una carcajada que muchos interpretaron como resignación más que humor.

Finalmente, cerró el tema con una frase contundente que dejó claro su sentir actual:

“Bueno no importa, ya no está acá (en Azteca), ya vive en otro lado (Televisa), ya no es mi amiga”. Pedro Sola

Mira: ¿Pedro Sola se burla de la edad de Pepillo Origel? El conductor de Ventaneando le manda inesperado mensaje

¿Cuándo salió Tania Rincón de Venga la alegría?

La salida de Tania Rincón de TV Azteca marcó un antes y un después en su carrera. La conductora dejó oficialmente Venga la alegría y su contrato de exclusividad con la televisora del Ajusco a finales de 2019, tras más de ocho años formando parte del matutino.

Ella misma ha contado que tomó esa decisión luego de regresar del Mundial de Rusia 2018. Según ha explicado en distintas entrevistas, sintió que era momento de crecer profesionalmente y, sobre todo, priorizar su salud emocional, algo que ya venía resintiendo.

Poco tiempo después, en 2020, Tania Rincón dio el salto definitivo a Televisa. Su debut se dio como conductora del reality Guerreros 2020, un proyecto producido por Magda Rodríguez, que marcó oficialmente su cambio de televisora y el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Ese movimiento profesional, aunque exitoso, parece haber dejado algunos lazos rotos en el camino. Hoy, Pedro Sola deja claro que, al menos de su parte, la amistad quedó en el pasado… y no piensa mirar atrás.

Hasta ahora, Tania Rincón ha guardado silencio y no ha reaccionado a las declaraciones de Pedro Sola.