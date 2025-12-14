¿Pedro Sola se burla de la edad de Pepillo Origel? El conductor de Ventaneando le manda inesperado mensaje

Tras el accidente que sufrió Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, Pedro Sola hizo un comentario relacionado con la edad del conductor, un dato que no dejaron pasar los internautas, pues ambos presentadores tienen la misma edad. Aquí te contamos cuántos años tienen y cuál es el estado de salud del conductor del programa Con permiso.

Pepillo Origel recibió un mensaje de Pedro Sola sobre su edad y la precaución necesaria tras la caída que sufrió recientemente. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Juan José Origel, famoso periodista?

Pepillo Origel sorprendió a sus seguidores al revelar que sufrió una fuerte caída el pasado jueves 4 de diciembre, situación que él mismo describió como un “caidazo”. A través de una publicación en Instagram, explicó que el golpe fue tan aparatoso que sus propios lentes terminaron provocándole una herida considerable en la ceja, detalle que mostró en una fotografía que rápidamente generó preocupación entre sus fans.

El conductor aclaró que, a pesar de lo aparatoso del accidente, se encuentra recuperándose de manera favorable. En su mensaje destacó que no tuvo daños en el ojo y que las lesiones quedaron en lo superficial, aunque todavía presenta inflamación y moretones. “Ahí la llevo”, expresó para tranquilizar a quienes siguen de cerca su estado de salud y su actividad profesional.

La publicación se llenó de reacciones de apoyo, tanto de seguidores como de colegas del medio. Muchos le recomendaron tener mayor cuidado, recordándole que “las caídas a su edad suelen ser peligrosas”. Entre los mensajes destacó el de Martha Figueroa, su compañera en Con permiso, quien le escribió con preocupación: “¿Qué? Casi te matas”, reflejando el impacto que generó la imagen del presentador y la sorpresa por la magnitud del golpe.

Pedro Sola recordó la edad de Pepillo Origel tras el accidente que sufrió. / Foto: Redes sociales

¿Qué le dijo Pedro Sola a Pepillo Origel por su accidente?

Tras la caída de Pepillo Origel, Pedro Sola le dedicó un mensaje de apoyo y preocupación. En sus palabras, recordó la importancia de cuidarse, especialmente a la edad que ambos tienen, y mostró su cercanía con el presentador al referirse a él como “amigo querido”.

Sola destacó la necesidad de tomar precauciones para evitar accidentes como el que sufrió Origel, señalando que las caídas pueden ser más riesgosas con el paso del tiempo. Su mensaje también incluyó buenos deseos, deseándole una pronta recuperación y tranquilidad mientras se reincorpora a sus actividades.

“Amigo querido lo siento. Hay que cuidarse de las caídas y a esta edad más que nunca. Te deseo pronta recuperación”, destacó Sola en la publicación de Origel.

Mensaje de Pedro Sola a Pepillo Origel. / Foto: Redes sociales

¿Cuántos años tienen Pepillo Origel y Pedro Sola?

Pedro Sola y Juan José Pepillo Origel nacieron en el mismo año, 1947, por lo que actualmente ambos tienen 78 años de edad.

Sola nació el 28 de enero, mientras que Origel llegó al mundo el 14 de septiembre, lo que marca una diferencia de aproximadamente siete meses y medio entre ambos.

