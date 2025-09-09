Pepillo Origel explota por presuntos malos tratos a Silvia Pinal en sus últimos años

Uno de los grandes amigos de Silvia Pinal fue Pepillo Origel, quien siempre tuvo un cariño especial por la diva del cine. Sin embargo, en los últimos años se mantuvo distante de ella y de su familia.

El conductor recordó con nostalgia su amistad con Silvia y confesó que le dolió profundamente verla deteriorarse, sobre todo cuando comenzó a usar silla de ruedas, pues siempre fue una mujer llena de energía. Además, señaló presuntos malos tratos hacia la actriz en sus últimos años de vida.

La muerte de Silvia Pinal, ocurrida el 28 de noviembre de 2024, no puso fin a las controversias. Su herencia continúa sin repartirse debido a los desacuerdos entre sus hijos, y ahora surge una nueva denuncia pública que vuelve a encender el conflicto.

Pepillo Origel y Silvia Pinal

¿Qué dijo Pepillo Origel sobre los malos tratos a Silvia Pinal en sus últimos años de vida?

En una charla con ‘el Burro Van Rankin’ a través de su canal de YouTube, Pepillo Origel manifestó su indignación por la manera en que fue tratada Silvia Pinal en sus últimos años de vida.

“La trataron tan mal al último que me molesté muchísimo y por eso no fui a nada de ella ¡a nada!”, declaró el periodista, quien sostuvo una estrecha amistad con la primera actriz desde finales de los años 80.

El alejamiento de Origel respecto a la familia y al círculo cercano de Silvia se dio tras el estreno de la obra “Caperucita. ¿Qué onda con tu abuelita?” producida y dirigida Iván Cochegrus. El conductor de “Con permiso” no perdona que la actriz estuviera trabajando mientras su salud estaba deteriorada y ya no podía caminar.

¿Quién trató mal a Silvia Pinal, según Pepillo Origel?

Sin embargo, ahora Pepillo Origel decidió contar los motivos de su molestia: “Me molesté por muchas cosas que hicieron con ella y la gente lo sabe. No se merecía la manera como la trataron, ni la familia ni la gente”, aseguró Pepillo.

Y al ser cuestionado por ‘el Burro’ sobre nombres y hechos más concretos, fue tajante: “Mira que ponerla a trabajar a esa edad en una obra de teatro que era una porquería”, sentenció sobre la obra de Iván Cochegrus, en la cual la actriz ya no podía caminar y se le dificultaba hablar.

¿Por qué Pepillo Origel no asistió al funeral de Silvia Pinal?

El conductor Pepillo Origel aseguró que lo que más le dolió es no haber estado en los últimos días de Silvia Pinal, ni en su funeral. Aunque no quiso dar detalles de este tema, acusó a tres personas del eterno de la actriz.

“Yo recé por ella, pero lo que más me duele es no haber estado, fue por culpa de tres personas que no diré, tú sabes quiénes son”, comentó al exconductor de ‘Miembros al aire”.

Recordemos que una fuente comentó a TVNotas, que la familia de Silvia Pinal habría decidido no permitir la entrada de Origel al evento debido a comentarios negativos que el conductor realizó en el pasado sobre ellos.Esta situación habría causado un distanciamiento entre Sylvia Pasquel y Pepillo Origel.

