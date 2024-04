Pepillo Origel estalla contra amigo de Silvia Pinal por “exhibir” a la actriz en video

Juan José Origel, más conocido como Pepillo, protagonizó una nueva polémica en la reciente emisión del programa ‘Con Permiso’ al expresar su molestia por un video que publicaron de Silvia Pinal.

Hace algunas semanas, la Dinastía Pinal contó con el festejo de la boda de Giordana, hija de Luis Enrique Guzmán, a la cual asistieron Silvia Pinal y su exesposo, Enrique Guzmán. En las redes sociales circularon varias imágenes de la estrella del Cine de Oro, quien tiene 92 años de edad.

Silvia Pinal celebró la boda de su nieta

Durante la emisión de ‘Con Permiso’ en Unicable, Pepillo Origel y Martha Figueroa presentaron las imágenes de la boda de la nieta de Silvia Pinal y Enrique Guzmán. Sin embargo, lo más llamativo fueron las declaraciones de Juan José Origel sobre un video compartido por Iván Cochegrus, en el que aparece Silvia Pinal.

En las redes sociales, Cochegrus, amigo de Silvia Pinal, publicó un video junto a ella, lo que generó un fuerte enojo en Pepillo Origel, quien manifestó su descontento por mostrar a la actriz.

Silvia Pinal, Enrique Guzmán / Instagram: @laguzmanmx

“Metiche, ¿qué estaba haciendo ahí? ¿Por qué le permiten que saque a la señora?”, reclamó el conductor, quien ya ha tenido roces con Iván Cochegrus.

¿Por qué Pepillo no tolera a Iván Cochegrus?

Esto se debe a que Cochegrus afirmó en una entrevista que si Origel es tan amigo de Silvia Pinal, no se nota debido a que no ha estado al pendiente de su salud.

“En primer lugar, yo he ido al hospital, pregúntenle a Efi (asistente de Silvia Pinal), y nunca me he encontrado con este hombre, ¿a qué vas a molestar a los enfermos? Los hospitales no son para fiestas y menos para esta gente tan desconocida”, fue la respuesta de Pepillo el pasado mes de marzo.

Sin embargo, Martha Figueroa aseguró que la señora se ve muy bien y bastante contenta en el video: “Doña Silvia está muy arreglada y se veía muy bien”.

“Silvia sí, ella la adoro, se ve bien, pero este qué, va querer quedar bien con toda la familia”, comentó Pepillo sobre la presencia de Iván Cochegrus, quien también es actor y productor de la obra ‘Caperucita ¡qué onda con tu abuelita!’ en la que participó Silvia Pinal en julio de 2022.