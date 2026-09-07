¿Ese Pérez y Flor Vigna podrían ser pareja tras ‘LCDLFM 2026’? Él la despide con inesperado mensaje: VIDEO

Flor Vigna se convirtió en la habitante eliminada de la sexta semana de ‘La casa de los famosos México 2026’. Una de las cosas que más destacó de su participación fue el fugaz romance que protagonizó con Ese Pérez, quien no dudó en mandarle un tierno mensaje. ¿Se reencontrarán una vez que termine el proyecto? Esto dijo.

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Flor Vigna sale de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Cómo fue la historia de amor entre Flor Vigna y Ese Pérez en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Durante las primeras semanas, Flor Vigna y Ese Pérez tuvieron muchos acercamientos románticos. Bailaban juntos en las fiestas, se abrazaban y hasta se daban apasionados besos. Todo esto fue motivo de polémica, tanto dentro como fuera de ‘La casa de los famosos México 2026’.

Y es que algunos habitantes sospechaban que su romance solo era parte de una estrategia para ganarse al público. Entre los principales detractores se encontraba Mariana, quien consideraba que Flor solo usaba a Ese y que este último terminaría con el corazón roto.

Las cosas entre ellos terminaron hace poco. La argentina se molestó con el amigo de Eduin Caz después de que este no la defendiera de aquellos que la acusaban de “utilizarlo” por estrategia. Al final, ambos decidieron seguir solo como amigos.

Pese a esto, la tensión solo iba en aumento. En una ocasión, la también boxeadora amateur dijo que a Ese “le apestaba la boca” y sugirió que no era tan buena persona como quería aparentar. Tras saber de estos comentarios, el mexicano se defendió y señaló que ella no lo habría besado si realmente tuviera mal aliento.

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Ese Pérez y Flor Vigna tuvieron un romance en LCDFMX 2026 / Redes sociales

La reacción de Ese Pérez a la salida de Flor Vigna de ‘La casa de los famosos México 2026’

Luego de que Flor Vigna se convirtiera en la nueva eliminada de ‘La casa de los famosos México 2026’, Ese Pérez fue llamado al confesionario para dar sus impresiones sobre el tema. El creador de contenido comenzó agradeciendo al público por haberlo salvado una semana más.

Posteriormente, expresó que, a su consideración, Flor fue quien pidió su salida del show “a gritos”. Pese a todo, Pérez admitió no tener ningún tipo de resentimiento hacia Vigna. Le deseó todo lo mejor, principalmente en el ámbito amoroso.

“Florecita, sin ningún rencor, te deseo mucho éxito. Espero que en un futuro encuentres al amor de tu vida. Eres una mujer muy chin…, muy creativa, muy buena onda, sin resentimientos, y te mando un fuerte abrazo y éxito”. Ese Pérez

No mencionó si planea buscarla una vez que salga del proyecto. No obstante, admitió que la extrañará mucho.

“Será un poquito apagada; a ella le gustaba mucho el ejercicio. Ahora, pues, solamente estaremos muchos hombres y las pocas mujeres que se ejercitan; entonces se va a extrañar que esté boxeando o haciendo abdominales”, puntualizó.

¿Qué le respondió Flor Vigna a Ese Pérez ante sus palabras sobre su salida de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Tras su eliminación de ‘La casa de los famosos México’, Flor Vigna reconoció que las cosas pueden verse “distintas desde afuera”. También admitió que extrañará mucho a Ese Pérez.

“Yo tengo una gran misión. La tenía antes de entrar acá: amarme a mí, gustarme a mí, estar de novia conmigo. Me gustó. Ese es muy luminoso y me desconcentré, mi gente. No hagan eso. No se desconcentren con el primer vato que pasa. Hubo momentos muy lindos y muy feos. Hay que vivir la vida”, manifestó.

Recordemos que, hasta el momento, ocho habitantes han salido del proyecto; cinco por decisión del público, uno por cuestiones de salud, uno por decisión de los mismos participantes y otro más por decisión de la producción, quienes fueron:

Ximena Herrera

Fede Vigevani: Era infiltrado de la producción. Le cedió su lugar a Mariana.

Arantza Ruiz

Moisés Peñaloza

Yanet García: Fue eliminada por ser un “habitante mueble”.

Luis Chaparro

Aldo Rendón: Abandonó el show por cuestiones médicas

Flor Vigna

Para sustituir a Rendón, Gala Montes entró al proyecto nuevamente. Esto sorprendió a muchos, ya que hace dos semanas habló mal del reality.

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