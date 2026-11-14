Detienen a Gabito Ballesteros tras suspender su concierto en Querétaro: “No sé a dónde me lleven” VIDEO

Gabito Ballesteros, de quien se ha dicho que tiene una relación con Samadhi Zendejas, enciende las alarmas tras ser detenido durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre en Querétaro. Te contamos todo lo que se sabe.

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Gabito Ballesteros hizo una transmisión en vivo durante su detención / Redes sociales

La detención de Gabito Ballesteros en Querétaro

Desde hace varias semanas, Gabito Ballesteros venía anunciando con bombo y platillo que se presentaría en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro el 13 de noviembre. Todo iba según lo planeado hasta que el concierto se vio interrumpido por las autoridades municipales.

De acuerdo con información preliminar, el joven interpretó “temas no autorizados”, es decir, sencillos que hacen alusión al crimen. Y es que, aparentemente, el artista ya tenía una playlist autorizada y un acuerdo para no cantar este tipo de canciones.

Si bien le dieron una advertencia, regresó al escenario y reincidió, por lo que la policía procedió a clausurar el evento de forma definitiva. Posteriormente, se lo llevaron a él y a su equipo en una patrulla. En tanto que su camioneta era llevada por una grúa.

Según se reporta, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) de la capital queretense, donde esperan resolver su situación jurídica.

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Gabito Ballesteros fue detenido por cantar “temas no autorizados” / Redes sociales

¿Qué dijo Gabito Ballesteros sobre su detención en Querétaro?

Hasta el momento, se desconoce si Gabito Ballesteros ya fue liberado. No obstante, el cantante hizo una transmisión en vivo para redes sociales durante su arresto. Aparentemente tranquilo, manifestó lo que estaba pasando y se le escucha conversar con otra persona, quien le comenta que les quitarán sus teléfonos.

“Vayan a visitarme los de Querétaro. No sé a dónde me lleven, pero síganme los buenos”. Gabito Ballesteros

Gabriel Ballesteros, nombre real del artista, también argumentó no saber con exactitud por qué lo estaban reteniendo, pues tan solo le prohibieron cantar un par de temas, algo que, según él, cumplió y que simplemente cambió el orden de su playlist a petición de su público.

En el clip se puede observar al otro individuo, quien presuntamente sería uno de los empleados de Ballesteros, comentar que deben apuntar las placas de la patrulla y la grúa. La transmisión termina con el cantante diciendo: “Me fui”.

Cabe mencionar que diversos reglamentos de Querétaro prohíben eventos que hagan apología de la violencia o del crimen. La sanción puede ir de 20 a 10 mil UMAS, es decir, hasta un millón de pesos, dependiendo de la gravedad y del municipio donde ocurra. Aunado a esto, el show se suspende.

⚠️ÚLTIMA HORA⚠️🔴DETIENEN A GABITO BALLESTEROS, TRAS SUSPENDER SU CONCIERTO EN QUERÉTARO… SE LO LLEVARON RODEADO, TRAS SER SUBIDO A UNA GRÚA, CON TODO Y SU CAMIONETA, JUNTO CON SU STAFF🔴 Momentos de tensión se vivieron en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera en Querétaro tras la suspensión del concierto de Gabito Ballesteros. Personal de inspección municipal y elementos policiacos interrumpieron el show y lo bajaron del escenario en plena actuación. Lo anterior después de que el artista cantara el tema AMG… De acuerdo con la información difundida, el artista tenía un acuerdo para interpretar exclusivamente un repertorio autorizado, el cual excluía canciones con letras de contenido, las cuales se encuentran estrictamente reguladas en los espectáculos públicos de Querétaro. A pesar de la advertencia inicial, el intérprete regresó brevemente para continuar con su presentación; sin embargo, al entonar un segundo tema AMG el cual tampoco contaba con la autorización correspondiente por lo cual, las autoridades procedieron a la suspensión definitiva del evento musical. Posteriormente el artista transmitió en vivo, que su camioneta estaba siendo subida a una grúa, junto con el cantante a bordo, después de ser sitiado. El artista fue detenido junto con su Staff, quien cuestionaba el porqué de la captura, tras señalar que solo bastaba aplicar una multa por apología del delito… — Yadith Valdez (@yadithvaldez) November 14, 2026

¿Quién es Gabito Ballesteros, el cantante que fue detenido en Querétaro?

Gabriel Ballesteros Abril, mejor conocido como Gabito Ballesteros, es un cantautor y productor musical que ganó notoriedad hace algunos meses por su relación con la actriz Samadhi Zendejas.

Es originario de Sonora y tiene 27 años. Interpreta sencillos del género llamado “corridos tumbados”. Algunas de sus canciones más sonadas son:

AMG

Ya corazón

La nena

La pelinegra

Viernes

Afterlife

Su reciente detención ha causado reacciones mixtas en redes sociales; mientras que algunos usuarios lo defienden y esperan que esté bien, otros consideran que detenerlo fue “excesivo” y solo tuvieron que multarlo económicamente, tal como lo dicta la ley.

Hasta el momento, Samadhi no ha dicho nada acerca de este asunto. En tanto que su hermano, Adriano Zendejas, se enteró durante una transmisión en vivo, pero no dio comentarios al respecto.

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