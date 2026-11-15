¿Marie Claire estrena ROMANCE con Carlos Arenas? Habrían sido captados abrazándose ¿y besándose? VIDEO

Mucho se ha especulado sobre la vida amorosa de Marie Claire Harp, quien fungió como host digital en ‘La casa de los famosos México 2026’. Incluso se llegó a decir que supuestamente sentiría una atracción por el sobrino de Yahir.

Recientemente, ha comenzado a circular un video en el que, aparentemente, se le vería compartir un momento considerado por muchos como “romántico” con Carlos Arenas. ¿Son novios? Te contamos todo lo que se sabe.

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Hasta donde se sabe, Carlos Arenas es un hombre soltero / Mezcalent

¿Quién es Marie Claire Harp y quiénes han sido sus exparejas?

Marie Claire Harp es una conductora, modelo y exreina de belleza de origen venezolano. Ganó notoriedad en México por su participación en la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’, estrenada en 2023.

Pese a ser una persona pública, ha tratado de mantener ciertos aspectos de su vida lo más privados posible. En cuanto a sus romances, solo se le conocen dos:

Efraín Vergara

Empezaron su relación en 2021. No duró mucho y terminó de manera conflictiva. En aquel entonces, la celebridad acusó al empresario de supuestamente haberla amenazado y acosado.

José Manuel Figueroa

Ese mismo año, Marie Claire comenzó un romance con el hijo de Joan Sebastian. En 2023 se comprometieron. Al poco tiempo, anunciaron su ruptura. Según la venezolana, todo se dio en buenos términos y la razón fue la carga laboral de ambos. Actualmente son buenos amigos.

Con los años, se le ha relacionado con otros famosos, incluyendo a Gerald Piqué. No obstante, Marie desmintió esto, asegurando que ni siquiera conocía al futbolista. A principios de 2026, se reportó que, presuntamente, había estado en un hotel junto a Roman Menéndez, un cantante venezolano que estaría casado. Sin embargo, nada se confirmó.

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Marie Claire Harp no suele hablar mucho de su vida amorosa / Mezcalent

El supuesto video de Carlos Arenas y Marie Clare Harp

Desde hace algunos días, ha circulado un video en el que aparentemente se observaría a Carlos Arenas abrazando y dándole un beso en la mejilla a Marie Claire Harp. Si bien la escena solo dura un segundo y no se puede identificar muy bien a la chica con la que Arenas estaría interactuando, muchos afirman que sí se trataría de la venezolana.

La chica del video luce sonriente y correspondería a las muestras de cariño del conductor. Esto dio mucho de qué hablar, pues, si bien el presentador está soltero, Harp admitió hace algunos meses que estaba en una relación, pero quería mantener la identidad del hombre en privado.

“No estoy soltera, estoy con alguien. No creo que sea momento de que la gente se entere de esto porque es algo que estoy cuidando mucho y ya, sola no estoy”, señaló en julio.

A raíz del material, algunos han sospechado que la famosa se habría separado de su novio para estar con Arenas o simplemente el presentador es su nueva pareja. Cabe mencionar que nada está confirmado hasta el momento, pues ninguna de las partes se ha pronunciado ante esto.

¿Marie Claire Harp quiere casarse y tener hijos?

Hace algunos meses, Marie Claire Harp habló sobre el matrimonio y la posibilidad de tener hijos. La conductora manifestó que sí le gustaría casarse, pero no sabe si quiere tener descendencia. Admitió que es un tema que le da miedo.

“Me da miedo no ser suficiente. Veo que hay mamás que sufren mucho porque los hijos no son lo que ellas esperaban, que se les descarrilan, que son malos hijos o personas malas para la sociedad. Lo he visto. A mí me da miedo, me da mucho miedo traer al mundo a alguien que sea malo… no sé, esos temores absurdos”, indicó.

Pese a esto, decidió congelar sus óvulos en el pasado. Mencionó que hace cuatro años optó por hacer esto, ya que no descarta por completo formar una familia.

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