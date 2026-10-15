Hermana de Julián Figueroa espera que Imelda Tuñón pague tras declaraciones sobre medicamentos: “Justicia divina”

La disputa entre Imelda Tuñón y la familia de Julián Figueroa suma una nueva voz. Marcelia Figueroa, hermana del fallecido cantante e hija de Joan Sebastian, rompió el silencio sobre los dichos de su excuñada y expresó su confianza en que, tarde o temprano, llegará la justicia. ¿La quiere en la cárcel?

¿Marcelia Figueroa, hermana de Julián, quiere que Imelda Tuñón pague? / Instagram: @marceliafigueroa

¿Imelda Tuñón aceptó haber conseguido medicamentos para Julián Figueroa?

Todo comenzó a complicarse cuando Imelda Tuñón habló, en el pódcast Mesa cero, sobre la ansiedad y los problemas de sueño que sufría Julián Figueroa, quien falleció en abril de 2023.

Tuñón contó que, con el fin de conseguir los fármacos, describía ante una psiquiatra los síntomas de Julián como si fueran suyos y así lograba obtenerlos:

Le mentí todo el tiempo a la psiquiatra, ¿verdad? Julián tenía muchos problemas para dormir y le decía los síntomas... Y me daba las pastillas, entonces se las tomaba Julián. (...) A él sus psiquiatras no le querían dar eso. Imelda Tuñón

Tras esos dichos, Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia, informó que se interpuso una denuncia de hechos contra Imelda Tuñón ante la Fiscalía de la Ciudad de México:

Se denunciaron delitos contra la salud por la obtención ilícita de estupefacientes o medicamentos controlados, al engañar a médicos, especialistas de la salud para obtenerlos, el suministro de esos medicamentos controlados al hijo de Maribel y el posible homicidio del hijo de Maribel. Abogado de Imelda Tuñón

Después de esto, circularon numerosas versiones sobre dónde se encontraba Imelda Tuñón, e incluso se llegó a especular que habría salido del país por supuesto miedo.

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Imelda Tuñón acusada de suministrar medicamentos a Julián Figueroa / Imelda Tuñón

¿Marcelia Figueroa, hermana del fallecido Julián, quiere que Imelda Tuñón vaya a la cárcel?

Durante una entrevista con medios de comunicación, Marcelia Figueroa, hermana del fallecido Julián Figueroa, fue cuestionada sobre lo que Imelda Tuñón declaró acerca de los supuestos medicamentos.

Lejos de responder de manera directa contra Tuñón, dijo que no respondería a dichos comentarios, y que solo espera que la “ley de la vida” pueda poner justicia:

Yo, como siempre, lo que les puedo decir es que confío en la justicia, la justicia divina, también sobre todo, esto lo saqué de mi padre y pues tiempo al tiempo, yo creo que todo se acomoda, confío en el desarrollo de las cosas. Marcelia Figueroa

Además, Marcelia aplaudió que Maribel Guardia haya decidido acudir a las instancias legales y que ahora asuma una actitud de confrontación:

Yo apoyo mucho que esté tomando cartas en el asunto y que finalmente tenga esta actitud de enfrentar, porque yo creo que ella trató de ser muy suave al principio, trató de hacer todo con amor y por la buena y, me atrevo a decir, que incluso ahora siempre lo hace pensando en un bien mayor y en el bien del niño. Marcelia Figueroa

De esta manera, Marcelia espera que todo se resuelva de la forma correcta, deseando que en caso de que hayan habido malas acciones, puedan saberse.

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¿A qué se dedica Marcelia Figueroa, hermana de Julián?

Joana Marcelia Figueroa, conocida como Marcelia, es hija de Joan Sebastian, y su madre es Alina Espino. Cabe recordar que Joan tuvo ocho hijos. de distintas relaciones, por lo que ella creció entre una familia numerosa.

Marcelia fue la hermana más cercana de Julián Figueroa, y esa relación se mantuvo toda su vida. Tras la muerte de Julián, en abril de 2023, acompañó a Maribel Guardia en el duelo.

Actualmente se dedica a la actuación, vocación que ha llegado a describir como su más grande pasión. Estuvo presente en el elenco de la telenovela Me atrevo a amarte, además de formar parte de algunas obras de teatro.

Marcelia Figueroa participó en el reality Las estrellas bailan en Hoy, espacio en el que también tuvo una cita romántica, en uno de los temas más hablados de esa edición.

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