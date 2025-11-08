Captan a integrantes de ‘Hoy’ en cita romántica: entre brindis y besos ¿él olvidó la cartera? ¡Ella pagó todo!

¡Que escándalo! Una pareja de Las estrellas bailan en hoy fue captada disfrutando de una cita que pocos creyeron posible. Aunque dentro del foro aseguran que solo hay una conexión artística, las imágenes revelan un ambiente más intimo que traspasa lo profesional.

El video, difundido por un canal de espectáculos de Kadri Paparazzi , muestra a los participantes compartiendo una cena llena de risas, brindis y gestos románticos que avivaron las sospechas de un nuevo romance. Sin embargo, el momento más comentado llegó cuando, al parecer, la cuenta no fue cubierta por quien debía… y ella terminó pagando todo, desde la gasolina hasta el restaurante.

¿Quiénes son los participantes de Las estrellas bailan en Hoy que fueron captados en una cita romántica?

El video captó a nada más y nada menos que Marcelia Figueroa, hija de Joan Sebastian, muy cercana a Mauricio Abad, actor y modelo peruano. Pero… ¿quiénes son y qué hacían juntos?

Marcelia Figueroa es actriz mexicana, hija del icónico cantautor Joan Sebastian y de Alina Espín. Nació en 1998 y desde joven mostró interés por el teatro musical, estudiando en Irlanda y luego en la American Academy of Dramatic Arts en Los Ángeles. También se formó en el CEA de Televisa, donde ha comenzado a consolidar su carrera en telenovelas como



Marea de pasiones

Diseñando tu amor.

Actualmente participa en Las estrellas bailan en Hoy, donde ha sido apadrinada por Maribel Guardia.

Por su parte, Mauricio Abad es un actor y modelo peruano nacido en Lima en 1997. Se hizo conocido por su papel como Ulises Reyes en Like, la leyenda y ha participado en producciones como



Luis Miguel: La serie

El maleficio

La encrucijada.

Estudió actuación en el CEA de Televisa y ha sido invitado a eventos internacionales como el Festival de Cine de Venecia, donde compartió alfombra roja con figuras como George Clooney.

Marcelia Figueroa y Mauricio Abad

¿Cómo fue la cita romántica de Marcelia Figueroa y Mauricio Abad, la pareja de Las estrellas bailan en Hoy?

Según Kadri paparazzi, la cita comenzó cuando ambos salieron juntos de las instalaciones de Televisa. Marcelia conducía su camioneta y Mauricio iba de copiloto. Fueron captados en una gasolinera, donde ella pagó el combustible, lo que provocó comentarios como “no es nada caballeroso”, según los fotógrafos.

Después, la pareja se dirigió a un restaurante elegante, donde brindaron con clericot. Aunque Mauricio intentó pagar la cuenta, su tarjeta fue rechazada y Marcelia volvió a sacar la cartera. “Ha pagado todo: gasolina, parquímetro, comida”, señalaron los reporteros.

Lo más revelador ocurrió al final de la noche, cuando ambos se quedaron un rato en la camioneta. “Se dieron todo su cariño, se estaban dando sus besitos”, aseguraron los paparazzi. Las imágenes han desatado una ola de comentarios en redes sociales. ¿aprueban el romance?

¿Qué dijeron Marcelia Figueroa y Mauricio Abad sobre su relación y los rumores de romance en Las estrellas bailan en Hoy?

En el programa Hoy, Mauricio Abad no ha ocultado su interés por Marcelia. “Me gusta, pues claro que me gusta, es una linda chica”, confesó ante las cámaras. Ella, por su parte, ha dicho que entre ellos “cada vez hay más conexión y ahí vamos”, incluso reveló que ya lo llevó a conocer uno de los ranchos de su padre.

El pasado 22 de octubre, durante una presentación en el reality, Mauricio le dedicó unas palabras que dejaron al público con el corazón derretido:

“Te quiero agradecer por la gran compañera que eres, por la entrega, por la dedicación... Nunca pones un pero. Por ser tan linda y tal cual como eres. No cambies. Confío en ti”. Mauricio Abad

Marcelia Figueroa y Mauricio Abad en Hoy

Acto seguido, le entregó un ramo de flores rojas. Marcelia, visiblemente emocionada, respondió: “Me encanta, gracias”. El gesto fue interpretado por los conductores como una señal clara de que hay algo más que amistad entre ellos. “Las flores rojas son de amor”, explicaron en el foro.

Además el maestro Roberto Mitsuko los puso en aprietos al preguntar directamente: “¿Sí lo aceptas o no lo aceptas?”, refiriéndose a la relación.

Marcelia respondió entre risas: “Ah, bueno, claro. No, como compañero me refiero…”. Pero Mauricio no se quedó atrás y lanzó la pregunta que hizo estallar el foro: “¿Quieres salir conmigo?”. Ella, sorprendida, respondió con un “Ay... ¿A comer algo?”, a lo que él agregó: “Claro, obvio, sí, sí, sí”.

El público celebró el momento con aplausos y los jueces cerraron con comentarios llenos de picardía. Sin embargo con la reciente cita pareciera que él actor se animo a invitarla pero no iba incluida el pago de la cita.