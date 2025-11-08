Exparticipantes de La casa de los famosos México debutan como conductores en Hoy: “Dan un toque juvenil”

Aarón Mercury y Briggitte Bozzo tuvieron un excelente viernes. Además de triunfar con su mejor presentación en “Las estrellas bailan en Hoy”, según los jueces, ambos debutaron como conductores invitados del programa matutino, emocionando a sus fans dejando ver una nueva faceta en sus carreras.

Briggitte Bozzo y Aarón Mercury sorprenden como conductores invitados en Hoy

Briggitte, exintegrante de “La casa de los famosos México 2024", y Aarón Mercury, quien participó en la edición 2025 del reality, cerraron con broche de oro la semana en el matutino. Como es costumbre, el programa suele contar con conductores invitados, tal como en su momento lo hicieron Wendy Guevara, Karime Pindter, Dania Méndez y Nicola Porcella, quien incluso se volvió conductor fijo antes de incorporarse a la telenovela “Amanecer”, de Juan Osorio.

Esta dinámica habitual en el programa “Hoy” brinda la oportunidad a nuevos talentos de mostrarse como presentadores aunque sea un día en uno de los matutinos más reconocidos del país, conducido por Galilea Montijo, Andrea Escalona, Tania Rincón, Paul Stanley, entre otros.

¿Qué segmento condujeron Aarón Mercury y Briggitte Bozzo en Hoy?

Ahora tocó el turno de Aarón Mercury y Briggitte Bozzo, quienes participaron en el segmento “Súbete a la nube”, donde presentan las novedades de los famosos y lo más destacado de sus redes sociales.

A pesar de que es una sección breve el programa “Hoy” anunció en sus cuentas oficiales a Briggite Bozzo y Aaron Mercury como coductores del programa de este viernes.

Aaron Mercury y Briggitte Bozzo se estrenan como conductores en Hoy. / Captura de pantalla

“Hoy los BrillAaron fueron nuestros conductores invitados”, compartió la cuenta oficial del matutino, donde recibieron diversos mensajes positivos que apoyaron su debut como presentadores.

En la sección, ambos demostraron la gran química que han desarrollado, no solo en la pista de baile, sino también frente a las cámaras como presentadores.

¿Aarón Mercury y Briggitte se quedan como conductores fijos en Hoy?

Al momento, no hay información de Andrea Rodríguez, productora del programa Hoy, sobre la posibilidad de que Aarón Mercury y Briggitte Bozzo se queden como conductores fijos en el matutino. No obstante, sus seguidores señalaron en redes que serían un buen prospecto. ¡Quieren que se queden como presentadores!

Así reaccionaron sus fans en las redes sociales, donde quedaron encantados con Briggitte Bozzo y Aarón Mercury como pareja de conductores.

“¡Wow! Me encantan, ellos le dan un aire fresco al programa. Está súper padre que conduzcan juntos.”

“Estaría genial que refrescaran la televisión con nuevos rostros.”

“Me encantan, tienen buena química y conexión. Con razón llevan siendo amigos desde hace tiempo… ¡comparten la misma neurona!”

“Dan un toque juvenil increíble”.

“Me encanta cómo lo hace Aarón, con naturalidad y frescura, al igual que Brillitos.”

“Deberían hacer un Hoy Sábado y ponerlos a ellos como conductores principales.”



