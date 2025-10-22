Pareja de Las estrellas bailan en hoy protagonizan candente beso en vivo; ¿Hay romance?

El romance y la emoción se apoderaron del escenario de Las estrellas bailan en Hoy, cuando una de las parejas del concurso sorprendió al público con un beso en plena presentación. Lo que comenzó como una coreografía llena de energía y sensualidad terminó en un momento que desató gritos, aplausos y rumores entre los televidentes del reality show matutino. ¡Bebeshita y Brandón se besaron!

¡Momentazo! Beso en Las estrellas bailan en Hoy provoca aplausos y suspiros. / Foto: IG/lasestrellas

Brandon Castañeda y ‘la Bebeshita’ se besan en Las estrellas bailan en Hoy

La temperatura subió en el foro de “Las estrellas bailan en Hoy”, cuando Daniela Alexis, mejor conocida como ‘la Bebeshita’, y Brandon Castañeda protagonizaron una presentación llena de química, risas y besos que dieron mucho de qué hablar. Desde los ensayos, la pareja dejó ver que entre ellos todavía hay una conexión especial y no dudaron en mostrarlo frente a las cámaras.

Durante la transmisión, Galilea Montijo no pudo evitar cuestionar a la influencer: “¿Bebeshita, que hubo beso en el ensayo?”, a lo que ella respondió sin tapujos: “Me prendí bebé, me emocionó el baile. El estar ahí, su sudor, ya sabes, cuando es el ex. Ha sido un recalentado como de unos 10, como que ya sabemos recalentar”. Sus palabras provocaron risas entre el público y los jueces, confirmando que la complicidad entre ambos va más allá del escenario.

Al finalizar su presentación, Galilea volvió a intervenir con picardía: “¿Y el beso era parte de la coreografía o se salió del ensayo?”, a lo que Brandon contestó con seguridad: “Era parte de ahorita, Gali”, antes de volver a besar a ‘la Bebeshita’ frente a todos. Entre risas, ella reaccionó diciendo: “Avísame”, mientras Montijo remataba divertida: “No fue uno, fueron tres besos”.

El momento se volvió uno de los más comentados del programa, mostrando que el fuego entre ‘la Bebeshita’ y Brandon Castañeda podría seguir vivo tras la relación llena de polémicas que vivieron.

Brandon Castañeda y ‘la Bebeshita’ se reencontraron en Las estrellas bailan en Hoy tras su ruptura amorosa. / Foto: IG/lasestrellas

¿Falta de química entre ‘la Bebeshita’ y Brandon Castañeda en Las estrellas bailan en Hoy?

El inicio de Las estrellas bailan en Hoy no solo estuvo marcado por la emoción de la competencia, sino también por la franqueza de ‘la Bebeshita’, quien en ese momento dejó claro que existía cierta tensión con su pareja de baile, Brandon Castañeda. La influencer recordó cómo fue reencontrarse con su ex después de varios años: “Yo no había visto a Brandon desde hace meses y años de que cortamos. Yo quise contacto cero y, mira, aquí estoy, contacto cien. Yo no sabía (que él sería mi pareja), vine y me dijeron ‘tu pareja es Brandon’”.

Por su parte, Brandon Castañeda se mostró emocionado por la oportunidad de compartir la pista de baile con su exnovia, aunque reconoció la incertidumbre que esto implica: “Estoy muy feliz con una expareja que se acaba de hacer mi pareja y no sabemos si vamos a ser más, al final de cuentas me tocó mi exnovia Bebeshita. Tuvimos un pasado muy raro. De repente tenerla enfrente después de tantos años es como raro y a la vez está padre”.

Sin embargo, la sinceridad de ‘la Bebeshita’ no terminó ahí, pues destacó que no había química con Brandon Castañeda, hecho que quedo en duda con la presentación llena de besos que tuvieron hoy, miércoles 22 de octubre.

Besos, química y emociones: el inesperado momento entre ‘la Bebeshita’ y Brandon Castañeda en Las estrellas bailan en Hoy. / Foto: IG/lasestrellas

¿Quién es ‘la Bebeshita’, influencer y participante de Las estrellas bailan en Hoy?

Daniela Alexis, mejor conocida como ‘la Bebeshita’, nació el 11 de diciembre de 1990 y se ha consolidado como una de las personalidades más reconocidas de la televisión y el mundo digital en México. Su carisma y cercanía con el público le han permitido ganarse un lugar como presentadora y anfitriona en television.

Además de su labor frente a las cámaras, ‘la Bebeshita’ tiene una presencia fuerte en redes sociales, con un canal en YouTube que supera los 950 mil suscriptores, donde comparte vlogs, sketches de comedia y momentos de su vida cotidiana. Su contenido combina humor, sinceridad y entretenimiento, lo que le ha permitido conectar con una audiencia joven y leal.

La influencer se dio a conocer a nivel nacional tras su participación en el reality show Enamorándonos, y desde entonces ha estado presente en diferentes formatos de reality y programas de televisión, tal como La casa de los famosos y MasterChef Celebrity.

¿Quién es Brandon Castañeda, ex de la Bebeshita y con quien participa en Las estrellas bailan en Hoy?

Brandon Castañeda, nacido el 20 de julio de 1999, se consolidó como uno de los talentos jóvenes más destacados del baile en la televisión mexicana. Reconocido principalmente por su participación en Las estrellas bailan en Hoy, junto a su expareja ‘la Bebeshita’, el exwapayaso ha ganado popularidad no solo por sus coreografías, sino también por su capacidad como entrenador, demostrando disciplina, técnica y carisma frente a las cámaras. Su estilo combina energía, precisión y creatividad, lo que lo ha convertido en una de las figuras más seguidas dentro del reality.

Además de su carrera en televisión, en TikTok, donde se unió en agosto de 2018, comparte rutinas de baile y lip-sync de comedia que han captado la atención de 850 mil seguidores, mostrando su lado humorístico y cercano. También fue un Wapayaso en el pasado.

