La Bebeshita recuerda que Nodal la bloqueó por una novia

Ahora que se confirmó el romance entre Nodal y Ángela Aguilar, la exintegrante de ‘La casa de los famosos 4’, Daniela Alexis, mejor conocida como ‘La Bebeshita’ recordó cuando Nodal la bloqueó a petición de la novia que tenía.

“Nada más reaccionaba a historias mías y un día lo quería etiquetar porque lo estaba viendo en un concierto y cuando veo, estoy bloqueada… súper tóxica. Así chiquitos es más fácil manipular”, dijo la influencer en una entrevista cuando Nodal terminó con Belinda.

Y quien también salió a quejarse de que Nodal la había bloqueado fue la exintegrante de ‘Acapulco shore’, Brenda Zambrano: “Tanto p*d0 pa’ nada, me bloquea el Nodal y ni un p*d0 le tiré nunca… ¿cómo por qué me bloquearía el tipo? Uno a veces apuesta todo por las relaciones y al último valen m4dre”, comentó.

Bebeshita dice que Nodal la bloqueó / Instagram:@bebeshitadany

La Bebeshita revive la polémica con Nodal

A través de un nuevo mensaje en redes sociales, Daniela recordó cuando el cantante la bloqueó de redes.

“Les contaré un chisme. Nodal me bloqueó pero no fue por él, fue por una novia. Adivinen quién. ¿Belinda? ¿Cazzu? ¿Ángela? En realidad nunca entendí, pero cuando me bloqueó, bloqueó a varias amigas por la misma persona ¿ya saben quién?”, escribió.

Les contaré un chisme nodal me bloqueo pero no fue por el fue por una novia Adivínen quien Belinda ??cazzu ???Ángela ?? En realidad nunca entendí pero cuando me bloqueo bloqueo a varias amigas por la misma persona 🤣🤣🤣🤣ya saben quien? — Daniela Alexis (@bebeshitadany) June 13, 2024

La influencer no dio más información, pero hace unos años dijo en una entrevista con Lizbeth Rodríguez lo que pasó. “Yo creo que ahí la Beli metió mano o no sé, raro. Tú eres rubia natural y yo no. Si yo fuera tú...”, bromeó.

