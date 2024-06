Paola Suárez dice que Wendy Guevara sufrió “algo fuerte” con Marlon Colmenarez; esto respondió la influencer

Hace algunos meses, Wendy Guevara y Marlon Colmenarez dieron por terminada su amistad de años. En palabras de los influencers, ambos acordaron distanciarse para no generar más polémica.

Recordemos que, durante mucho tiempo, se dijo que Colmenarez solo se “aprovechaba” de la celebridad. Incluso, en su momento, se especuló que el venezolano le había robado un millón de pesos durante unas vacaciones a Cancún.

Si bien esto fue desmentido por la propia Wendy, los rumores no cesaron y por ello decidieron alejarse, a pesar del gran cariño que se tienen.

A pesar de que aparentemente la amistad acabó en buenos términos, Paola Suárez, amiga de Wendy, afirma que Marlon le hizo algo “muy fuerte” a la ganadora de ‘La casa de los famosos México’, sugiriendo que ese fue el motivo real por el que se distanciaron.

Wendy y Marlon / Cortesía del artista

Te recomendamos: Marlon Colmenarez confiesa la razón por la que se alejó de Wendy Guevara

Paola Suárez afirma que Marlon “lastimó” a Wendy Guevara

Si bien no reveló lo que Marlon le habría hecho a Wendy, Paola afirmó que su amiga quedó sumamente afectada, a tal punto que buscó el consuelo de sus seres queridos.

“Estaba llorando conmigo. O sea, lo que le hizo sí estuvo ca…, es lo único que te puedo decir. Lo que le hizo sí estuvo feo, fuerte, para que de una vez ya decidiera (separarse). Creo que sí lo sigue viendo, no sé” Paola Suárez

A palabras de Suárez, el venezolano solía hacerle “cosas feas” a Wendy, pero ella siempre lo terminaba disculpando, pues lo quería mucho.

“No nada más fue esa. Fueron varias. Que Wendy me lo platicara llorando, yo así de ‘te pasas de lanza’. Wendy nos platicaba muchas cosas de él y ya después al día siguiente, o a la semana, ya andaba otra vez con él. Nosotras nos enojábamos”, indicó.

Checa: Wendy Guevara defiende a Marlon Colmenarez de las críticas tras escándalo de estafa

Para finalizar con el tema, dejó ver que este asunto habría provocado una separación entre Wendy y el resto de ‘las Perdidas’, pues siempre le advertían que se cuidara de Marlon y nunca les hacía caso.

“Por eso ya no le hacíamos tanto caso a Wendy, pero cuando Wendy nos decía ‘quiero platicarte algo’, pues nos platicaba y hasta nos prohibió hablar de él en su momento. Yo quiero mucho a Wendy, yo doy todo por ella”, concluyó.

Paola Suárez / Instagram

¿Cómo respondió Wendy Guevara a las declaraciones de Paola Suárez?

Tras viralizarse las declaraciones de Paolita Suárez, Wendy Guevara realizó una transmisión en vivo. Durante dicha emisión, la influencer dejó en claro que su amistad con Marlon acabó en buenos términos y pidió que ya no se hablara más del asunto.

“No es cierto, yo ya no hablo con nadie. No me gusta hablar del tema. Ya cerré esa página. No la cerré mal. No estoy mal. La amistad que teníamos la dejamos en buenos términos. Primero ch… que no querían saber de tal persona y después dejo de hablarle y nada más están ch.. hablando del mismo tema”, expresó.

Hasta el momento, Marlon Colmenarez no se ha pronunciado ante lo dicho por Paola Suárez. Sin embargo, en su momento, habló para TVNotas y afirmó que jamás hizo nada para “lastimar” a Wendy, pues le tiene un gran cariño.

Mira: Video: Cachan a Marlon Colmenarez haciéndole fuerte reclamo a Wendy Guevara ¡Amiga date cuenta!