La casa de los famosos: ‘La Bebeshita’ asegura que no hizo “nada malo” para salir del reality

Daniela Alexis ‘la Bebeshita’ se convirtió en la sexta eliminada de la cuarta temporada de La casa de los famosos de Telemundo. Tras su expulsión, la influencer se sinceró acerca de los motivos por los que cree que no obtuvo el apoyo suficiente del público.

Recordemos que la creadora de contenido estuvo nominada junto a Robbie Mora, la Bronca y la Divaza. Desafortunadamente, para la también presentadora, la audiencia decidió salvar a sus compañeros.

En una breve conversación con Jimena Gállego, presentadora del show, la famosa admitió estar “en shock” por su salida, pues considera que dio lo mejor de ella para ganarse al público.

No te pierdas: La casa de los famosos: Serrath festeja la expulsión de ‘la Bebeshita’: “La justicia tarda, pero llega”

“No quería (salir del programa). Estoy en shock. Yo no hice nada malo. Yo creo que, tal vez, enamorarme fácil, de varios”, expresó entre risas y llanto.

Asimismo, señaló que el “peor error” que cometieron sus compañeros del cuarto fuego y agua fue incluir a Cristina Porta en la alianza, pues la considera una persona hipócrita que solo busca meter cizaña para su beneficio.

“Cuando yo me hago amiga de alguien, soy super leal, me voy con todo en mi amistad. De que la defiendo, la cuido. Pasan los días y me doy cuenta de que Cristina ya no quería estar en fuego. Era como, a ver, yo te estoy defendiendo de agua, pero ¿no eres de fuego?” La Bebeshita

La casa de los famosos Telemundo sexto eliminado / Rede Sociales

La Bebeshita habla de su pelea con Maripily Rivera

Durante la plática, la influencer se sinceró y manifestó que sí se sintió dolida ante los insultos que recibió en el posicionamiento de Maripily Rivera. Recordemos que la puertorriqueña criticó el tamaño de sus glúteos.

“La verdad es que, a Maripily, yo le empecé a guardar sus cosas. Siento que Maripily se saca mucho de quicio. La verdad es que me molestó bastante que me insultara mis pompitas. Así me gustan. Sí me dolió, ya no me quiero victimizar. Ya no quiero llorar”, indicó.

La Bebeshita no quiere hacerse la víctima / Facebook: Bebeshita Daniela

Checa: El Pirru sale en defensa de su hijo José Emilio tras amenazas de Ana Bárbara

La Bebeshita admite que le tenía miedo a Lupillo Rivera

La estrella de realities también mencionó que le tenía cierto temor a Lupillo Rivera, pues considera que es alguien con una vibra bastante fuerte, por lo que deseaba “decirle sus verdades” durante algún posicionamiento.

Para finalizar, señaló que, pese a todo, el reality fue una buena experiencia, pues ganó muchos amigos y enseñanzas muy valiosas: “A pesar de lo que diga la gente, sigo siendo yo misma”, concluyó.

Mira: ¿El esposo de Yuridia le es infiel? La cantante se lo agarró a cachetadas