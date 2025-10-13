Fede Dorcaz: Coréografa de Las estrellas bailan en Hoy comparte su última confesión que parte el corazón

La muerte de Fede Dorcaz dejo en shock al público. El cantante y modelo argentino, quien iba a participar en la nueva temporada de Las estrellas bailan en Hoy, fue asesinado el pasado jueves mientras conducía por el Periférico. Su inesperada muerte ha generado conmoción entre sus compañeros, fans y el público que esperaba verlo brillar en el reality show.

Este lunes, durante el estreno del programa, el equipo de Hoy dedicó un emotivo homenaje a Fede Dorcaz. Además, la coreógrafa del programa, Jenni García, compartió detalles de la cercanía que tuvo con el artista en los ensayos y reveló la conmovedora confesión que él le hizo en sus últimos días.

Mira: Mariana Ávila novia de Fede Dorcaz responde ¿el cantante iba con otra mujer cuando lo asesinaron?

¿Qué le pasó a Fede Dorcaz, cantante argentino que participaría en ‘Las estrellas bailan en Hoy’?

Fede Dorcaz, participante confirmado para ‘Las estrellas bailan en Hoy’, fue asesinado durante la noche del pasado 9 de octubre de 2025. La muerte del cantante argentino ha estado rodeada de incógnitas y mucha tristeza.

Y es que se han manejado diversas versiones. Por un lado, el periodista Carlos Jiménez, a través de X (antes Twitter), señaló que Fede habría sido víctima de un presunto ataque directo. Según lo que informó, el joven viajaba a bordo de una camioneta rentada cuando un sujeto apareció y le tiró para después huir. El responsable no se habría llevado sus pertenencias.

Ante especulaciones, Mariana Ávila rompió el silencio en redes y sostuvo que Dorcaz nunca estuvo involucrado en “cosas peligrosas”. También aclaró el rumor que empezó a correr acerca de que estaba con otra mujer al momento del trágico suceso.

“Mi Fede iba solito manejando hacia su casa después de estar juntos, íbamos hablando por teléfono y llamó a sus amigos para contarles lo bien que le estaba yendo. Nunca en la vida estuvo en malos pasos. JUSTICIA, NO MENTIRAS. No desvíen la información para quitar responsabilidad a lo que pasó”, dijo de forma tajante.

La Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer que inició una carpeta de investigación y publicó imágenes de los presuntos responsables captadas por cámaras de seguridad, con el fin de localizar su paradero

Respecto al posible motivo del crimen, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señaló que, al parecer, se trató de una agresión directa. Por el momento, no se han registrado detenciones vinculadas al caso.

Mira: Novia de Fede Dorcaz se enfrenta a rumores tras asesinato del cantante: “Dejen de inventar

Fede Dorcaz y sú última entrevista para Hoy / Redes sociales

Programa Hoy dedica mensaje a Fede Dorcaz durante estreno de Las estrellas bailan en Hoy

El programa Hoy utilizó sus redes sociales para rendir un sentido homenaje a Fede Dorcaz en el reality, en el cual sería pareja de la influencer Mariana Ávila. En el mensaje se leía:

“Hay estrellas que brillan en la pista… y otras que iluminan el cielo. Mariana Ávila y Fede Dorcaz (QEPD) iban a ser pareja en esta temporada. Fede nos enseñó que bailar es entregarse con el alma y Mariana nos recuerda que el amor verdadero nunca desaparece, solo se transforma para brillar más alto. Porque en #LasEstrellasBailanEnHoy, ahora tenemos una estrella en el cielo”. Programa ‘Hoy’

El emotivo mensaje recordó a los seguidores del reality que, aunque Fede ya no está, su recuerdo y legado permanecerán en la pista y en los corazones de quienes lo conocieron.

Checa: Las estrellas bailan en Hoy: Tras asesinato de Fede Dorcaz, filtran quién sería el ganador del reality

La muerte de Fede Dorcaz conmociona a Las estrellas bailan en Hoy: la coreógrafa Jenni García recuerda sus últimos días y la ilusión del artista. / Redes sociales

¿Qué le confesó Fede Dorcaz a Jenni García, coreógrafa de Las estrellas bailan en Hoy?

Jenni García, coreógrafa del programa, relató cómo fue su cercanía con Fede Dorcaz durante los ensayos de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, donde logró ganarse rápidamente la admiración de todo el equipo:

“Nos pegó mucho porque cuatro días bastó para que se ganara el corazón de todos. Siempre llegaba con una actitud positiva, me decía ‘Miss, lo que necesites de mí dímelo porque yo quiero crecer’. Siempre llegaba con un abrazo… qué chico tan talentoso, aparte de guapo, era humilde”. Jenni García

La coreógrafa también compartió la emotiva confesión que el cantante le hizo sobre su ilusión de participar en el proyecto:

“Él me decía, ‘este proyecto me va a cambiar la vida, ¿qué te puedo decir?’”, dijo Jenni, quien reveló haberle escrito a Mariana Ávila novia de Fede, quien abandona el reality en medio de la tragedia.

“Le escribí un mensaje, no se me hizo prudente hablarle; solo me puso gracias y un corazón”, dijo Jenni García.

Mira: Mariana Ávila ¿dejará ‘Las estrellas bailan en Hoy’ tras la muerte de Fede Dorcaz?; ¿Briggitte Bozzo entra?