Salvador Zerboni deberá ganar su próximo reality para recuperar la audición: “Necesito un implante coclear”

Conocido por interpretar a los villanos más implacables y desalmados de las telenovelas, Salvador Zerboni enfrenta en la vida real a un enemigo silencioso e inclemente: Padece hipoacusia súbita neurosensorial (pérdida repentina e irreversible de audición) del oído izquierdo, y debido a esta condición ha sido víctima de falta de atención médica y abusos.

“Estoy de regreso en México. Estaba perdido por atender mis temas de salud. Estoy renovado, atendido, pero sigo sin escuchar. Anduve de doctor en doctor en diversos países. Un implante coclear es lo único que me ayudaría a volver a escuchar. Lo colocan dentro de la cabeza. Mi seguro médico no locubre, tendría que pagar 150 mil dólares (2 millones 712 mil pesos mexicanos, aproximadamente)”.

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El actor estuvo fuera de México por un tiempo, buscando atención médica y descansando de todo / Archivo TVNotas

Salvador Zerboni asegura que sufre maltratos por su discapacidad

Asegura que lo que vive es un problema que la gente no comprende: “Me da mucha tristeza y sufrimiento. Si tienen una preferencia sexual diferente o tienen sobrepeso, cosas comunes en el rollo inclusivo, los atienden; sin embargo, si alguien es discapacitado como yo, que no tengo un oído, o si alguien no tiene una pierna, la gente no nos pela, te insultan y humillan”.

Externa su molestia: “Compañeros en los reality shows en los que he estado se han aprovechado de mi discapacidad. Aquí entra mi otro trastorno, bienvenidos a la familia ‘Zerboni enferma’ (ríe). Saben que exploto sencillamente ante una injusticia, uso mi trastorno para algo bueno. La gente no sabe el sufrimiento que hay detrás”.

Narra abusos: “Se enteran de que uno no escucha y se ponen a gritar a mi lado. Hay ruidos que me molestan mucho. En un reality de cocina (Top chef ) me prendían la licuadora a propósito a diario. Me estresaba tanto que tenía que salirme. Entiendo que estaban cocinando, pero dejaban la licuadora prendida 20 minutos, cuando se requerían 2. Había una española a la que no le paraba el hocico, tenía un amorío y le dicen la ‘robamaridos’. Gritaba con un tono de voz alto. Lo hacía a propósito y no me podía concentrar. Los escuchaba reírse de mí, hablar con otros de esto. Angélica Celaya me defendía, igual que Juan Soler. Los demás, cero inclusivos”.

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¿Cómo es el implante coclear que necesita Salvador Zerboni?

Es un dispositivo médico electrónico diseñado para restaurar la audición.

Sustituye la función del oído interno. A diferencia de un audífono tradicional (que solo amplifica el volumen del sonido), el implante se salta las células ciliadas dañadas de la cóclea y estimula directamente el nervio auditivo mediante impulsos eléctricos. Procesa señales sonoras, transforma las ondas acústicas del entorno en código digital y las transmite al cerebro.

El dispositivo se coloca en la zona subcutánea del cráneo y el oído interno. Se fija en el hueso temporal (detrás y ligeramente arriba del pabellón auricular).

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Implante coclear / Archivo TVNotas

Su calvario con la enfermedad

Padece hipoacusia súbita neurosensorial acompañada de vértigo.

Esta condición le provocó la pérdida total e imprevista de la audición en el oído izquierdo.

Todo ocurrió en noviembre de 2024, cuando comenzó a percibir un zumbido inusual en el oído izquierdo.

Experimentó síntomas como pérdida del equilibrio, vértigo grave, mareos, desorientación y vómitos constantes.

Estuvo hospitalizado durante 5 días.

El diagnóstico médico apuntó a un virus que atacó de forma directa el sistema nervioso del oído interno y destruyó las células auditivas.

Inició intervenciones médicas urgentes e intensivas para rescatar parte de las funciones auditivas (inyecciones intratimpánicas — a través del tímpano — de cortisona para desinflamar el nervio).

Manifiesta aún percibir distorsiones sonoras o molestos afectos de eco dentro del área afectada.

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Salvador Zerboni

¿Salvador Zerboni hará colecta para pagar el implante que necesita?

El 20 de octubre inicia Juego de villanos. “Estoy contento. Va a estar complicado para mí. El público me acepta, pero en este caso los que van a decidir quién se queda y quién se va son los mismos participantes, y se irán contra mí. Soy empresario y busco solución para mi oído. Me sumé a un proyecto de la telefonía Starmobile. Quiero apoyar a la gente, pues cuenta con servicios como grúas, doctor, entre otros”.

¿Ha considerado hacer ‘vaquita’ para que el público lo ayude para su implante? “No he ahorrado. Mi idea es ganar el próximo juego. Podría recolectar dinero, pero me daría pena pedirlo. Lo meditaré con Dios y la almohada”, concluyó.

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A partir del próximo 20 de octubre lo veremos en Juego de villanos / Archivo TVNotas

¿Cuál ha sido la trayectoria de Salvador Zerboni?

Salvatore García de León Zerboni es actor de televisión, cine y teatro.

Nació en la CDMX, en 1979.

Famoso por interpretar papeles de villano en exitosas telenovelas.

Inició su carrera a principios de los 2000. Ha participado en producciones internacionales y mexicanas.

Es recordado por su participación en series y telenovelas como La reina del sur, El pantera y Abismo de pasión, y la película Rudo y cursi, entre muchas más.

Fue subcampeón de la segunda temporada de La casa de los famosos (2022), de Telemundo.

Participó en formatos como Reto 4 elementos, Los 50 y Top chef VIP (2025), donde fue finalista.

El próximo 20 de octubre inicia Juego de villanos y una obra teatral.

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