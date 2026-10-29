Aleida Núñez anuncia que su madre estuvo al borde de un infarto por delicado problema: “Se paró la mitad del corazón”

La actriz y cantante Aleida Núñez además de sufrir fenómenos paranormales recientes, revela que vivió un difícil momento, pues su madre, la señora Araceli, fue hospitalizada de emergencia al ser víctima de un infarto. El relato de la intérprete es delicado. ¿Cómo se encuentra su mamá?

Madre de Aleida Núñez / Redes sociales

Aleida Núñez revela que su madre sufrió un infarto que puso en riesgo su salud

En una reciente entrevista para Telemundo, la actriz Aleida Núñez habló sobre un reciente hecho que la preocupó a ella y a su familia en general, pues su madre sufrió un infarto.

La intérprete de telenovelas contó que su madre estuvo terapia media (casi intensiva) al detectar que la mitad de su corazón se paralizó:

Mi mamá estuvo en terapia media, casi intensiva, nos dio un susto porque se le paralizó la mitad del corazón. Le tuvieron que hacer un cateterismo de emergencia. Aleida Núñez

La situación causó un desgaste en las últimas semanas, pues su madre se mantuvo hospitalizada y ella estaba a la espera de más noticias, información sobre el tratamiento y la evolución de su salud.

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Aleida Núñez y los problemas de salud de su madre / Redes sociales

Aleida Núñez confirma que su madre aún se encuentra recuperándose

La intérprete de telenovelas, Aleida Núñez, aseguró que las acciones de los doctores evitaron que su madre sufriera un infarto, pues la paralización de la mitad de su corazón pudo haber ocasionado un desenlace trágico.

La actriz dijo que fueron días duros, y todavía hoy en día se encuentra en tratamiento, incluyendo el oxígeno que la acompaña:

Hoy en día todavía tiene su oxígeno, pero afortunadamente está con nosotros que es lo más importante. Que sigue con vida y la salud poco a poco se va a ir recuperando. Aleida Núñez

Aleida agradeció al destino que, cuando su madre se puso mal, se encontraba con su hermana, quien realizó estudios de medicina y supo cómo reaccionar en la contingencia:

En el momento en el que sucedió el susto, mi hermana estaba junto a ella y actuó rapidísimo porque ella estudió medicina. Aparte también la llevó al hospital y fue que la pudimos sacar adelante. Aleida Núñez

Aunque la salud de su madre continúa mejorando, recordó que los síntomas de la señora comenzaron desde semanas antes, con un cansancio anormal y la baja marcada de su oxigenación.

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Aleida Núñez recordó la pérdida de su bebé

En plena época en la que la sociedad mexicana a los fieles difuntos, Aleida Núñez contó una historia que pocos conocen de su vida personal: la pérdida de un bebé.

La también cantante contó que en estas fechas suele recordar a todos los seres queridos que ha perdido, incluyendo a un bebé, hace algunos años:

Trato de encender velas, las velas que representan los angelitos que están en el cielo, que nos cuidan y nos protegen desde allá. Mis abuelos, mis tíos, en lo personal yo también hubo un momento que tuve una pérdida de un bebé hace muchos años. Aleida Núñez

La conductora contó que estas fechas son curiosas para ellas, ya que relató que en su casa suelen haber algunas escenas paranormales, algo que considera “normal” por las energías que circulan en el universo. ¿Tú piensas igual que la actriz?

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