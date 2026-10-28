¡Sugey Ábrego explota en plena obra! Tuvo que salir del personaje al ser grabada en escena sin nada puesto, VIDEO

Luego de que Sugey Ábrego hablara con TVNotas sobre las críticas que recibe hacia su cuerpo, la conductora y actriz contó el percance que sufrió en la puesta en escena que protagoniza y la hizo sentir vulnerable a mitad de la escena. ¿Pidió su salida de la obra? ¡Te contamos los detalles!

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Sugey Ábrego estalla y frena función de teatro. / Redes sociales

¿Cuál es la obra en la que Sugey Ábrego realiza un desnudo?

En el programa ‘De primera mano’, se dio a conocer que Sugey Ábrego vivió un momento de incomodidad durante el desnudo que realiza en la obra ‘La tentación de la carne’, pues aunque no se permite el uso de celulares, un asistente se tomó la libertad de grabar la escena.

De acuerdo con la actriz, actuar en toples y estar cerca del público ha sido fuerte pese a su experiencia en el teatro, pero reconoce que le recuerda que: “Así es el teatro y que sigo viva. Que uno tiene pasión y que la obra también te mantiene en ese sentido de alerta”.

Sin embargo, en una de sus funciones fuera de la capital mexicana, salió de personaje en plena puesta en escena, al darse cuenta de que uno de los asistentes estaba grabando el momento en que se muestra completamente vulnerable. ¿Pidió su salida?

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Sugey Ábrego estalla y frena función de teatro. / Redes sociales

¿Qué hizo Sugey Ábrego al darse cuenta de que estaba siendo grabada?

Sugey Ábrego contó que en el segundo acto de ‘La tentación de la carne’ siempre se les pide a los asistentes no grabar. No obstante, durante una función en Los Cabos, una mujer se tomó la libertad de tomar un video de la escena en que ella es ‘sometida’, lo cual de inmediato la hizo pausar el acto y decir: “No me grabes”.

“Fue muy invasivo, por primera vez me pasó. Fue la gente de producción y le pidió que no me grabara. Son el tipo de reacciones que a veces nos tomamos. Fue la primera vez; para mí fue algo muy fuerte, yo nunca me había salido del personaje”. Sugey Ábrego

De acuerdo con la también conductora, su reacción fue apoyada por la producción y sus compañeros, por lo que considera que, aunque “el público pueda pagar un boleto, no significa que tenga derecho a invadir tu privacidad en el teatro”.

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¡Sugey Ábrego MOLESTA por ser GRABADA en escena de D3SNUD0 durante su obra de teatro!



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¿Sugey Ábrego emprenderá acciones legales tras lo ocurrido en la obra ‘La tentación de la carne’?

Cabe recordar que no es la primera vez que Sugey Ábrego sufre un incidente en la obra, anteriormente reportó un robo del equipo en plena carretera; sin embargo, respecto a lo sucedido en plena puesta en escena, no habló de posibles acciones legales, pero sí resaltó lo delicado que puede ser grabar ese tipo de escenas.

“Sobre todo ahora con la inteligencia artificial. Hay que entender algo, yo estoy haciendo algo que necesita el personaje. No es que yo ande así por la vida”, sentenció. Por el momento, la producción y el resto del elenco no se han pronunciado al respecto.

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