Estrella de reality revela detalles de su extraña enfermedad e impacta con fotos: ¿luce desfigurada?

Luego de que Galilea Montijo apareciera en “Hoy” con el rostro visiblemente cambiado y un aspecto inflamado, otra famosa ha generado preocupación en redes sociales tras mostrar alteraciones en su rostro. Se trata de Mikayla Matthews, quien reveló que padece una extraña enfermedad que actualmente está afectando su salud.

La famosa confesó que apenas está sobreviviendo, mientras lidia con una enfermedad crónica que ha afectado no solo su cuerpo, sino también su vida diaria como mamá de cuatro hijos, además también ha afectado su piel.

Estrella de reality Mikayla revela su lucha contra extraña enfermedad y comparte impactantes fotos. / Estrella de reality Mikayla Matthews habla de su extraña enfermedad.

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¿Qué enfermedad tiene Mikayla Matthews?

A través de Instagram, Mikayla Matthews estrella de “The secret lives of mormon wives” decidió romper el silencio y ponerle nombre a su padecimiento: un síndrome de respuesta inflamatoria crónica que ha sido su peor pesadilla.

Todo comenzó cuando una internauta le preguntó cómo logra sobrellevar el estrés de la maternidad mientras enfrenta esta enfermedad, la cual —según explicó— fue provocada por una exposición prolongada a toxinas de moho, desencadenando una crisis de salud severa.

La influencer fue contundente al hablar en sus historias:“No lo manejo. Sinceramente, apenas estoy sobreviviendo. No hay un solo consejo que aplique para todas, excepto: tómate tiempo para ti. No olvides tus pasatiempos o lo que te gusta hacer para ti”.

Se sinceró sobre el profundo sentimiento de culpa que experimenta al ser madre mientras enfrenta esta enfermedad.

“La culpa materna me ha consumido viva. La enfermedad crónica es absorbente y no he podido ser la mamá que quiero ser en los últimos años. Solo quiero volver a sentirme yo misma otra vez”, dijo.

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Estrella de reality Mikayla revela su lucha contra extraña enfermedad y comparte impactantes fotos. / Estrella de reality Mikayla Matthews habla de su extraña enfermedad.

¿Qué es el Síndrome de respuesta inflamatoria crónica y cuáles son sus síntomas?

El síndrome de respuesta inflamatoria crónica es un trastorno del sistema inmunológico que puede afectar múltiples órganos al mismo tiempo. De acuerdo con especialistas, suele desarrollarse por la exposición a ambientes contaminados, especialmente por moho en espacios con daños por agua.

Entre los síntomas más comunes están la fatiga extrema, problemas neurológicos, alteraciones hormonales, caída del cabello, irritación en la piel y dificultades cognitivas. En el caso de Mikayla, ella misma reveló que su enfermedad ha impactado sus nervios, su cerebro, su piel y su sistema hormonal.

La también creadora de contenido aseguró que esta ha sido la peor crisis de salud que ha vivido en más de un año, lo que incluso la obligó a hacer cambios drásticos en su vida, como dejar su hogar.

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Estrella de reality Mikayla revela su lucha contra extraña enfermedad y comparte impactantes fotos. / Estrella de reality Mikayla Matthews habla de su extraña enfermedad.

¿Quién es Mikayla Matthews, estrella de “The secret lives of mormon wives” y cómo luce su rostro?

Mikayla Matthews es una de las figuras más populares del reality “The secret lives of mormon wives”, una serie que sigue la vida de influencers mormonas y ha causado sensación por sus polémicas y dramas personales.

Además de su faceta en televisión, Mikayla ha construido una sólida comunidad en redes sociales, donde comparte su vida como madre, esposa y creadora de contenido.

La influencer mostró sin filtros el impacto de su enfermedad: rostro hinchado, ojos hinchados, piel rojiza, irritada, con lesiones. También reveló que durante un año ha perdido estrenos, eventos y oportunidades laborales.

“Esta condición me ha robado literalmente todo. Pasé como un año y medio en el que no podía mirar a la gente a los ojos; sentía que si no los miraba a los ojos, entonces ellos no podían ver mi piel. Es algo en lo que todavía estoy trabajando. He dicho que no a muchos eventos divertidos, estrenos y oportunidades por culpa de mi piel, pero aparezco cuando puedo porque quiero que ustedes, que están en situaciones similares, se sientan comprendidos y sepan que la vida no tiene por qué detenerse cuando te están pasando cosas”. Mikayla Matthews

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