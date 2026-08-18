Frankie Muniz reacciona a la muerte de Hayden Panettiere; así despidió a la actriz de Malcolm el de en medio

El mundo del entretenimiento sigue conmocionado por la muerte de la actriz Hayden Panettiere, confirmada el pasado fin de semana. Como era de esperarse, fans y colegas se pronunciaron ante esta tragedia, ya sea con mensajes amorosos para la familia o recordando a la celebridad con gran cariño.

Tal fue el caso de Frankie Muniz, quien trabajó con ella en algunos capítulos de ‘Malcolm el de en medio’. A través de redes sociales, le dedicó una emotiva despedida. Esto fue lo que dijo.

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Frankie Muñiz y Hayden Panettiere trabajaron juntos en Malcolm el de en medio / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte de la actriz Hayden Panettiere?

El pasado 16 de agosto, el representante de Hayden Panettiere lanzó un comunicado confirmando la muerte de la actriz. Sin mencionar las causas, solo se limitó a mencionar que era una “gran persona” y que siempre la extrañará.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble. Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”, dijo.

Poco después, diversos medios filtraron la llamada que se habría hecho al 911. Según se mencionó, una allegada a la celebridad marcó a emergencias para notificar sobre una mujer inconsciente en un complejo de apartamentos en Carolina del Sur.

Al llegar, los paramédicos hicieron referencia a una “sobredosis” y un “paro cardíaco”. Si bien intentaron reanimarla con RCP, no tuvieron éxito y la declararon muerta a las 14:32 del pasado domingo 16 de agosto.

Se reportó que Brian Hickerson, supuesto novio de la famosa, y su hermano fueron los últimos en verla con vida. En redes sociales, se teoriza que la mujer pudo haber sido asesinada por la denuncia que hizo hace algunos meses sobre un actor que se “mostró sin ropa” frente a ella. No obstante, nada está confirmado aún.

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¿Cómo murió Hayden Panettiere? / Redes sociales

Así reaccionó Frankie Muniz a la muerte de la actriz Hayden Panettiere

A través de redes sociales, Frankie Muniz despidió a la actriz Hayden Panettiere, quien fue su compañera de elenco en algunos episodios de ‘Malcolm el de en medio’, a los 36 años. El actor se dijo muy dolido por la muerte de la también escritora, resaltando que fueron grandes amigos en su momento.

“Me entristece mucho la noticia sobre Hayden. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en muchos proyectos y siempre lo pasé de maravilla a su lado. Guardo muchísimas historias y recuerdos maravillosos con ella. Espero que descanse en paz”. Frankie Muniz

El post de Muniz se hizo muy viral y los internautas no dudaron en llenarlo de comentarios recordando la participación de la histrión en ‘Malcolm el de en medio’. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Qué lástima, hermano. Ella era increíble, siempre una leyenda”

“Descansa en paz, Hayden”

“Ella fue genial en ‘Malcolm el de en medio’”

“Era maravillosa”

“Lo siento por la pérdida de tu amiga”

“La extrañaremos”

Very sad to hear about Hayden. I got to work with her on many projects and always had an absolutely great time with her.



I have so many amazing stories and memories with her. I hope she rests in peace. pic.twitter.com/GTelE6PfVQ — Frankie Muniz (@frankiemuniz) August 18, 2026

¿Cuál era el personaje de la actriz Hayden Panettiere en ‘Malcolm el de en medio’?

Hayden Panettiere interpretó a ‘Jessica’ en ‘Malcolm el de en medio’. Salió en capítulos aleatorios de diversas temporadas. Este personaje era compañera de escuela y niñera de los protagonistas. Aunque solo salió en cuatro episodios, dejó huella en muchos.

Incluso, muchos esperaban verla en el especial de este 2026. Hubo quejas de los fans por su ausencia. Jamás se supo el motivo, ya que, hasta donde se sabía, se invitaron a todos los actores que estuvieron en la serie. Los capítulos en los que aparece están disponibles en la plataforma de ‘Disney Plus’.

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