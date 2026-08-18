Expareja de Hayden Panettiere rompe el silencio tras su muerte; hace desgarradora promesa a su hija

La inesperada muerte de la actriz Hayden Panettiere conmocionó a la industria del espectáculo internacional y desató una enorme ola de reacciones por parte de fans, amigos y familiares.

Precisamente, una de las personas más importantes en la vida de Hayden rompió el silencio para dedicarle una última despedida. Se trata de Wladimir Klitschko, su expareja y padre de su única hija, quien además de lamentar la muerte de la actriz, hizo una importante promesa a la menor.

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Hayden Panettiere murió a los 36 años / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte de Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere murió el pasado 16 de agosto, según se dio a conocer. La noticia fue confirmada por su representante, que utilizó las redes sociales para informar sobre el fallecimiento de la actriz. En su mensaje, destacó el impacto que tuvo Hayden en quienes la conocieron y en el público que siguió su trayectoria, aunque no ofreció detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Posteriormente, distintos medios estadounidenses dieron a conocer información sobre lo ocurrido. De acuerdo con el reporte de una llamada al 911, una amiga cercana habría encontrado a Hayden inconsciente en su departamento, ubicado en Carolina del Sur, por lo que solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

Al llegar al lugar, las autoridades habrían mencionado la posibilidad de una “sobredosis” y un “paro cardíaco”. Sin embargo, hasta el momento las circunstancias exactas de su muerte continúan bajo investigación.

El portal TMZ dio a conocer parte de la información preliminar de la autopsia, en la que se estableció que no fueron encontrados signos de traumatismo que pudieran estar relacionados con el fallecimiento. Las autoridades señalaron que la investigación permanece abierta y que todavía no existen más detalles oficiales al respecto.

Asimismo, los paramédicos realizaron maniobras de reanimación para intentar salvarla, pero los esfuerzos no tuvieron éxito. Hayden fue declarada muerta a las 2:32 de la tarde.

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Hayden Panettiere / Redes sociales

El emotivo mensaje de Wladimir Klitschko, exboxeador y expareja de Hayden Panettiere

El exboxeador y padre de la hija de Hayden se pronunció días después de la muerte de la actriz, con un mensaje de despedida que compartió a través de redes sociales, en el que reconoció tanto su trayectoria personal como artística. Además, habló sobre el difícil momento que atraviesa la familia tras su partida.

“Nuestra familia atraviesa un momento de profunda conmoción y dolor. La noticia de la trágica muerte de Hayden me entristece profundamente. Se marchó de este mundo demasiado pronto.” Wladimir Klitschko

Asimismo, destacó que Hayden fue una persona importante en su vida, pese a que llevaban varios años separados, y resaltó el vínculo que ambos mantuvieron como padres de su hija.

En su mensaje, también hizo una emotiva promesa a la menor: aseguró que le hablará de su madre con profundo respeto y que se encargará de que la recuerde con amor, además de transmitirle quién fue realmente Hayden.

“A nuestra hija Kaya siempre le hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde la persona que fue.” Wladimir Klitschko

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¿Cuál fue la historia de amor entre Hayden Panettiere y Wladimir Klitschko?

Los caminos de la actriz y el exboxeador se cruzaron en 2008, y un año después comenzaron formalmente su relación sentimental.

En 2011 tuvieron una breve separación, pero posteriormente decidieron darse una nueva oportunidad. Dos años después, en 2013, anunciaron su compromiso y, al año siguiente, le dieron la bienvenida a su hija.

Finalmente, la pareja confirmó su separación definitiva en 2018. En ese momento, la custodia de la menor quedó a cargo de Wladimir, debido a los problemas que Hayden había enfrentado relacionados con el consumo de sustancias y su salud mental. Por ello, ambos habrían considerado que lo mejor para la niña era permanecer bajo el cuidado de su padre.

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