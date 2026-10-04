¿Quién sería el heredero de la fortuna de Jorge Kahwagi y cuánto recibiría tras su muerte?

La muerte de Jorge Kahwagi Macari a los 58 años, el pasado 30 de septiembre, provocó conmoción en el espectáculo mexicano, debido a la figura mediática que fue durante varios años.

Sin embargo, su fallecimiento también despertó numerosas dudas sobre qué pasará con su familia, sus negocios y, especialmente, con la fortuna que construyó a lo largo de su vida.

Jorge Kahwagi no tuvo hijos, por lo que una de las principales incógnitas tras su muerte es quién podría quedarse con su patrimonio y cómo se determinará el destino de sus bienes.

¿En manos de quién quedaría la herencia de Jorge Kahwagi? Te contamos lo que se sabe.

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Jorge Kahwagi Macari falleció en la CDMX / Redes sociales

¿De cuánto era la fortuna de Jorge Kahwagi?

Aunque Jorge Kahwagi Macari fue un empresario con participación en distintos sectores y durante sus últimos años estuvo involucrado en importantes negocios inmobiliarios en Tulum, no existe una cifra oficial que permita conocer con exactitud cuánto dinero conformaba su fortuna al momento de su muerte.

De acuerdo con lo revelado por su amigo Roberto Palazuelos, durante sus últimos años de vida, Kahwagi se dedicó a la compra y venta de terrenos en Tulum, donde llegó a acumular numerosos predios en distintas zonas de la costa.

En redes sociales y distintos sitios de internet han circulado estimaciones que colocan la fortuna de Jorge Kahwagi ¡en millones de dólares! No obstante, estas cifras no han sido respaldadas oficialmente.

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Jorge Kahwagi / Redes Sociales

¿Quién sería el heredero del patrimonio de Jorge Kahwagi?

Jorge Kahwagi Macari no tuvo hijos biológicos ni descendientes directos, por lo que tras su muerte surgieron dudas sobre quién podría convertirse en el heredero de los bienes y negocios que acumuló a lo largo de su vida.

Uno de los nombres que ha comenzado a mencionarse es el de Fernando Marón Kahwagi, quien sería su sobrino y habría mantenido una relación cercana con el empresario. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho público un testamento de Jorge Kahwagi que confirme quién fue designado como heredero de su patrimonio.

Si Jorge no hubiera dejado testamento, la sucesión tendría que determinarse conforme a las reglas de la sucesión legítima y los familiares con derecho a heredar.

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Fernando Marón Kahwagi / Redes sociales

¿Quién es Fernando Marón Kahwagi, el sobrino y posible heredero de Jorge Kahwagi?

Fernando Marón Kahwagi pertenece a la tercera generación de la familia Kahwagi y es hijo de Sonja Kahwagi, hermana de Jorge Kahwagi Macari, por lo que existe un vínculo familiar directo entre ambos.

Además, debido a que Jorge Kahwagi no tuvo hijos biológicos ni descendientes directos, Fernando se encuentra entre los familiares más cercanos de la siguiente generación de la familia Kahwagi. Esta relación familiar ha provocado que su nombre sea mencionado como uno de los posibles beneficiarios del patrimonio que dejó el empresario tras su muerte.

En cuanto a su trayectoria profesional, Fernando ha desarrollado su carrera en distintos sectores y se ha desempeñado en empresas relacionadas con la comunicación y la tecnología. También cursó la Licenciatura en Economía, formación que complementó con su experiencia dentro del ámbito empresarial.

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